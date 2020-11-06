Законопроект укрепляет предпосылки ротации на посту президента

Законопроект, описывающий гарантии неприкосновенности главы государства, внесенный в Госдуму в четверг, изменяет действующий с 2001 года закон «О гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» только в части 3 — отменяя срок давности привлечения президента к ответственности и делая маловероятной саму попытку снятия неприкосновенности. Он обуславливает ее таким стечением факторов, которое крайне трудно достичь на практике.

Аналогичные «гарантии безопасности» дает экс-президенту пожизненное сенаторство, закон о котором Госдума уже рассмотрела в первом чтении. Такое дублирование вызывает в памяти поговорку «кашу маслом не испортишь»: две гарантии неприкосновенности заведомо лучше, чем одна.

Но наслоение схожих по содержанию правовых норм совсем не является симптомом здоровья правовой системы, и появление этого законопроекта является результатом правовой неразберихи, которая создалась в России в результате принятия поправок к Конституции, считает президент Фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский.

«Есть все признаки того, что эти поправки писались "на коленке". Потому что любой продуманный закон предполагает некую реальную ситуацию, в которой его можно применить. Эти же поправки, как и находящийся на рассмотрении в Госдуме закон о пожизненном сенаторстве, смотрятся нелепо. Не под Дмитрия Медведева же персонально они придуманы! Статус президента сам по себе подразумевает некие пожизненные гарантии — в демократических странах, по крайней мере, президенты не бывают "бывшими" даже много лет спустя после того, как оставляют эту должность. А придумывать для главы государства какие-то искусственные подстраховки в виде того же членства в Совфеде — значит унижать бывшего главу государства, потому что его статус уже по умолчанию выше, чем любой другой, который ему можно предложить. С таким же успехом экс-президента можно было бы назначить главой Академии Наук», — сказал он «Эксперту Online».

В правовом поле России явственно утеряны ориентиры, что делает всю систему государственного права чем дальше, тем более громоздкой, избыточной и противоречивой. При таком положении дел следует ожидать появления еще более удивительных плодов законотворчества, полагает Павловский.

«Изюминка» внесенных Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом поправок состоит в том, что они гарантируют главе государства «безнаказанность» даже тогда, когда он уйдет на пенсию, и у этих поправок как раз-таки есть один реальный объект, не соглашается с главой ФЭП сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин.

«По действующему закону, гарантии неприкосновенности президента действуют только в то время, когда он занимает этот пост. А когда он становится "простым смертным", его иммунитет испаряется. Поправки в статью 3 закона как раз закрывают этот пробел», - сказал он «Эксперту Online».

Первым «бенефициаром» новой редакции закона станет именно единственный пока бывший президент РФ Дмитрий Медведев. И для него это не пустая формальность, подчеркивает Дискин.

«Да, у Медведева есть возможность получить пожизненную неприкосновенность, когда вступит в силу закон о пожизненном сенаторстве, который применим к нему полностью. Но стать членом Совфеда навсегда — это право бывшего президента, а не автоматический переход. Если Медведев считает, что нынешняя должность замсекретаря Совета Безопасности его устраивает больше, чем место в верхней палате парламента, он оказывается без всяких гарантий от уголовного преследования. Таким образом, новая редакция статьи 3 избавляет Медведева от необходимости делать мучительный выбор», — считает политолог.

Логика внесенных поправок достаточно ясна и сотруднику Института экономической политики им. Гайдара Кириллу Рогову, хотя он видит эту логику не совсем так, как Иосиф Дискин.

«Бывшему президенту нужна пожизненная неприкосновенность не потому, что он может захотеть сделать что-то незаконное, уйдя на пенсию. Такая неприкосновенность нужна потому, что его сменщик на этом посту может попытаться использовать предшественника в своих интересах, и для этого шантажировать того уголовным преследованием», — сказал он «Эксперту Online».

Принцип «был бы человек, а статья найдется» в полной мере применим и к отношениям на самой верхушке государственного аппарата. Именно поэтому важно лишить человека, занимающего высший пост, возможности манипулировать бывшим президентом.

«само его прошлое, его авторитет делают экс-президента привлекательной фигурой для тех или иных групп влияния. Вот чтобы вывести бывшего главу государства из-под контроля таких групп, и нужна его пожизненная неприкосновенность», — считает эксперт.

Сейчас экс-президент может утратить иммунитет, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий запрос в Госдуму.

По новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решения Госдумы и Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов. Кроме того, решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.