Инжиниринг: как работает интеграция науки и бизнеса

Ремонт и оборудование – за госсчет

На днях завершился прием заявок на получение грантов конкурса по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности РФ. Как заявил агентству ТАСС член межведомственной конкурсной комиссии, генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов, всего в рамках первой очереди новой программы подано 105 заявок. Это более чем на 30% превышает количество заявок на участие в предыдущем конкурсе.

По словам Пастухова, «растущий интерес к созданию инжиниринговых центров вполне объясним. Образовательные и научные организации и промышленные компании все больше осознают, что разработка и внедрение инноваций требуют комплексного подхода, так называемых «коробочных» решений, когда бизнес платит не только за новый станок или микросхему, но за всю цепочку услуг, от проектирования до документального сопровождения разработки. Именно этот комплексный подход и есть сфера деятельности инжиниринга как отрасли».

Средства вузам и научным организациям, которые примут участие в программе, будут выделены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука». Грант предоставляется на три года на сумму до 300 млн рублей. На эти деньги участники проекта могут приобрести оборудование и ПО, произвести ремонт помещений, повысить квалификацию сотрудников, оплатить, патентные сервисы и транспортные услуги. Победители нынешнего конкурса получат первые деньги уже в начале 2021 года.

На фоне сложных процессов в мировой и российской экономике, инжиниринг остается одной из самых перспективных ниш с точки зрения бизнеса, по различным оценкам, его мировой рынок оценивается суммой около 750 млрд долларов в год. Российские инжиниринговые центры просто обязаны занять на этом рынке достойное место, уверен Владимир Пастухов.

Будущее за инжинирингом

О том, что инжиниринг – одна из самых перспективных отраслей мировой экономики, говорят и участники программ, и бизнес. Но еще лучше это заявление подтверждают цифры. Только в США работают более 25 тыс. подобных организаций различного профиля и масштаба деятельности. При этом оборот рынка промышленного инжиниринга достигает там 47 млрд долларов, или 1% от ВВП.

В России также понимают перспективы направления. Программа создания инжиниринговых центров реализуется Минорбрнауки совместно с Минпромторгом и направлена на развитие проектно-технологической, инженерной и научной инфраструктуры. При российских университетах с 2013 года уже функционируют 72 инжиниринговых центра. Общий объем оказанных ими услуг и реализованных проектов составил к настоящему времени более 26 млрд рублей.

«С точки зрения развития инновационной экономики России это было смелое, но необходимое решение, поскольку на пути внедрения результатов исследований в практику производства стояла проблема перевода лабораторных результатов на язык техники и технологий, понятный на предприятии. Инжиниринговые центры должны были закрыть разрыв между лабораторией и заводским цехом, стать ускорителем инновационных процессов в промышленности, и, на сегодня, мы видим, что этот эксперимент является успешным», – говорит первый проректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, регионального инжинирингового центра Сергей Кортов.

И самое главное, говорит он, инжиниринговые центры дали толчок к развитию технологических компетенций и опытных производств на базе многих университетов-участников программы. Так центр РХТУ им Д.И. Менделеева стал основой для создания инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». В Уральском федеральном университете развивается система инжиниринга, включающая 5 инжиниринговых центров (2 в сфере машиностроения, 2 в сфере промышленного и гражданского строительства, 1 – фармацевтическая химия).

В ряде университетов на базе инжиниринговых центров стали действовать опытные производства, например в Орловском государственном университете с 2019 года производятся приборы телеметрии. «Многие центры стали материально-технической базой для повышения квалификации работников предприятий и организации обучения студентов, что является хорошей основой для развития российской инженерной школы. Следующим этапом развития инжиниринговых центров на базе вузов, по-моему, будет создание сетевых консорциумов кластерного типа, в том числе с промышленными предприятиями», – рассказывает Сергей Кортов.

«Нисколько не преувеличу, если скажу, что роль программы развития российских инжиниринговых центров на базе вузов переоценить не то что сложно - невозможно. В ее рамках прошли уже восемь очередей конкурсных отборов и семь лет работы. Цифры, на первый взгляд, простые, но при этом они вбирают в себя огромное количество усилий, десятки тысяч часов работы, но главное - решение реальных прикладных задач для промышленности», – соглашается генеральный директор Инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Тимур Тавберидзе.

Синергия науки и бизнеса

В 2013 году Московский физтех попал в линейку первой очереди проекта. И, по признанию Тимура Тавберидзе, это стало для вуза знаковой точкой. Сегодня

центр «двунаправлен»: как подразделение вуза он действует в рамках программно-исследовательского подхода, а как общество с ограниченной ответственностью существует в проектно-инженерной матрице. Глобальная задача заключается в том, чтобы поддерживать конструктивный баланс между этими подходами. По словам главы центра, именно синергетический эффект от взаимодействия научных сотрудников и исследователей МФТИ и инженеров дает нужные плоды: с 2014 года и по сегодняшний день в центре защищено 55 РИД.

Разработки центра являются ответом на прямые запросы нефтегазовой отрасли. «Сегодня ее развитие связано с освоением трудноизвлекаемых запасов: всё, что можно было легко добыть, уже добыто. Существующие технологии исчерпывают себя, и отрасли как воздух нужны новые решения. Мы стараемся сократить разрыв между фундаментальной и прикладной наукой: предлагаем индустрии эффективные решения в части моделирования физических процессов в труднодоступных пластах, а также создаем интеллектуальное программное обеспечение, помогая внедрять его в реальные производственные бизнес-процессы», – рассказывает Тимур Тавберидзе.

Проекты в направлении цифровых технологий и искусственного интеллекта с применением Big Data - один из ключевых на сегодняшний день векторов развития центра. Так, например, специалисты центра разработали интеллектуальное программное обеспечение Digital ASTRA - систему предиктивной аналитики динамического оборудования, которую впоследствии интегрировали на морскую платформу имени В. Филановского в Каспийском шельфе.

Кроме разработок инженерного софта и реализации «цифровых» проектов, центр решает еще одну, не менее важную задачу: привлекает в свои стены талантливую заинтересованную молодежь, дает ей качественное образование. На базе центра создана кафедра моделирования и технологий разработки нефтяных месторождений. В формате совместных проектных групп с представителями отраслевых компаний магистранты получают фундаментальную базу в области нефтегазового инжиниринга и, что очень важно, практический опыт работы над реальными проектами.

Наука требует средств

Между тем, программа по созданию инжиниринговых центров решает еще одну важную задачу – увеличение внебюджетного финансирования науки. По словам Сергея Кортова, одним из основных показателей проекта «Наука и университеты» являются затраты на исследования и разработки. И инжиниринговые центры являются одним из существенных инструментов для роста внебюжетной составляющей этого показателя.

«Большая часть заказов на инжиниринг является экспериментальными и опытно-конструкторскими разработками, ведь стандартные расчеты, типовую документацию предприятия способны выполнить самостоятельно и обращаются в инжиниринговые центры в основном за инновационными решениями. Кроме того, на практике УрФУ, в ряде случаев инжиниринговые центры сами становятся заказчиками прикладных НИР в рамках выполнения сложных комплексных проектов», – рассказывает проректор.

В число отраслей, где наиболее успешны инжиниринговые центры при университетах, входят новые технологии в добыче полезных ископаемых, энергетика, композитные материалы, аэрокосмическая отрасль, машиностроение, компьютерные технологии, робототехника. В целом за шесть лет созданные центры оказали услуг на сумму более 26 млрд руб, в них создано 2900 рабочих мест. Не сомнений, что и новая программа будет не менее эффективной и послужит развитию как российской инженерной науки, так и применению научных разработок бизнесом.