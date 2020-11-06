Избирательный штаб Трампа обратился в Верховный суд

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

По результатам обработки в Пенсильвании 95% бюллетеней Дональд Трамп набирает 49,3% голосов, а его основной соперник – кандидат от Демократической партии США Джо Байден 49,3% голосов избирателей.

Большинство избирателей, голосовавших по почте, оказались сторонниками Республиканской партии. Если Верховный суд США запретит подсчет голосов, полученных по почте после закрытия избирательных участков, Трамп сохранит шансы на победу на президентских выборах.