Курс доллара: такого никто не ожидал

После обвала рубля, который фиксировался в России накануне выходного, в четверг нацвалюта развернулась в обеих парах и перешла к росту. И такого развития событий никто не ожидал.

Рубль, стартовав утром на отметках в 78,09 за доллар и в 91,95 за евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже мощно укрепился. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,87 руб., подешевев сразу на 2,48 руб. Также сильно просел в четверг и евро, который торговался по 90,90 (-1,99 руб.). При этом доллар ослаб вчера ко всем валютам – индекс DXY опустился с 93,34 пункта, до 92,65 пункта.

Как отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», вчера мировые рынки и цены на «чёрное золото» продемонстрировали мощное восходящее движение, реагируя на промежуточные результаты президентских выборов в США. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с их итогами, вероятная победа Джо Байдена и отсутствие контроля за Сенатом со стороны демократов было воспринято глобальными игроками очень позитивно.

«Естественно, это положительно сказалось и на курсе рубля», – пояснил эксперт.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» подчеркнул, что вчера нацвалюта подорожала к доллару более чем на 2 рубля, что не может не радовать.

«Торговые площадки Европы, США и Азии активно растут на фоне данных о предварительных итогах американских выборов. Это говорит о том, что серьёзный фактор неопределённости, давивший на рынки и вызывавший сильную волотильность, наконец-то уходит, что позволяет с некоторым оптимизмом смотреть на перспективы курса. Мы прогнозируем, что в краткосрочной перспективе наша валюта в паре с долларом будет торговаться в широком коридоре 76,00-82,00, а в паре с евро в коридоре 90,00-93,00», – предположил он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что рубль вчера весь день отыгрывал свои позиции, принимая непосредственное участие в глобальной покупке риска. В частности, как напомнил эксперт, к середине торгов четверга баррель нефти Brent торговался по 3200 руб. Кроме того, по мнению Кочеткова, инвесторов успокоил тот факт, что при победе Байдена демократы не взяли под контроль сенат.

«Также большой плюс от выигрыша Байдена заключается в том, что он планирует на посту главы Белого дома увеличить бюджетные расходы, а это ослабит доллар и приведёт к переоценке прочих активов. Рубль же, как одна из наиболее обеспеченных валют ЕМ, от покупки риска и бегства от доллара естественно выиграет», – уверен Кочетков.

Между тем Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» заявил, что вне зависимости от победы того или иного кандидата на выборах в США, рынки ждут от американского президента выделение финансовой помощи на восстановление экономики.

«На этом фоне вчера росли почти все валюты ЕМ, а наш рубль среди них стал уверенным лидиром, не обратив никакого внимания на информацию о сокращении на ближайший месяц объёма продаж валюты российским Минфином. В последнее время рубль был чрезмерно перепроданным из-за мощного давления санкционных рисков. Поэтому он достигал в паре с долларом 7-месячных минимумов. Вчера же наша валюта с удвоенной силой отыгрывала аппетит глобальных игроков к риску, оставаясь лидеров в сегменте EM», – резюмировал он.

Поддержку курсу оказывает и подорожавшая нефть, которая реагирует на усиление интереса к высокодоходным активам, а также на новостях о возможном продлении сделки ОПЕК+. Об этом, в частности, заявил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

«Возврат котировок «чёрного золота» марки Brent выше отметки в 40 долл. за баррель, заметное укрепление валют развивающихся стран и сохранение позитивных настроений на мировых рынках в ожидании завершения подсчета голосов в США позволяют рассчитывать на развитие укрепления рубля, способного в паре с долларом вернуться к уровням конца октября», – уверен он.

Эксперты profinance.ru считают, что в четверг у рубля было мало собственных причин для роста. При этом они напомнили, что все последние недели драйверы, которые определяли его курс, были внешними. Такое положение дел, по их мнению, сохраняется.

«Но рынки, как мы видим, очень обрадовались тому, что новым президентом США может стать Байден, – подчеркнули они. – Приветствуется это, прежде всего, развивающимися рынками. Так как приход в Овальный кабинет президента-демократа позволит законодателям принять план стимулирования США и снизить геополитическую неопределенность, включая торговую напряженность между Вашингтоном и Пекином. А так как ожидания победы Байдена укрепились, показатель волатильности валют развивающихся стран упал почти до самого низкого уровня с августа».

При этом эксперты profinance.ru, пояснили что все торговые площадки, в том числе валютные, принимают сценарий президентства Байдена и республиканского Сената как золотую середину.