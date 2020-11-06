Нефть дешевеет в рамках коррекции

Утром 6 ноября мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5% в рамках коррекции, пишет «Прайм». По данным на 8.14 по московскому времени стоимость фьючерсов на январь марки Brent снижалась на 2,54% - до $39,89. Фьючерсы WTI на декабрь подешевели на 2,76% - до $37,72 за баррель.

В начале недели цены на нефть выросли на 5-6%, снижение цен в пятницу вызвано коррекцией после предыдущего роста. В последние дни сырье дорожало на фоне значительного снижения запасов в США наряду с сокращение добычи сырья в стране на прошлой неделе.

Внимание участников рынка обращено к ситуации с выбором нового президента в США, а также приростом там новых случаев COVID: за последние сутки число больных в стране достиг рекордных 102 тысяч, что усилило опасения возможных карантинных ограничений. Тревогу вызывает и ситуация с коронавирусом в Европе, что в целом представляет угрозу для нефтяного спроса.

Инвесторы наблюдают и за ситуацией с выборами в США, где все еще неизвестны результаты голосования в ряде штатов. Ведущие американские телеканалы сообщили о лидерстве демократа Джо Байдена. Однако действующий президент республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».