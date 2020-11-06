Вход/Регистрация Подписка

Перспектива судебных исков Дональда Трампа

Москва, 06.11.2020
Родион Белькович, доцент факультета права НИУ ВШЭ, директор Центра республиканских исследований (Republican Research Centre)
Возможны ли политические и юридические компромиссы в условиях конституционного кризиса в США
#Выборы за рубежом
#Трамп Дональд
#США
#Мир
#Политика
  • Перспектива судебных исков Дональда Трампа

Трамп намерен упорно бороться за то, чтобы остаться в Белом доме

Zuma\TASS

Судебные процессы в рамках текущей президентской гонки начались задолго до 3 ноября: ко дню выборов и суды штатов, и Верховный суд рассмотрели уже десятки дел, касающихся процедур заочного голосования, правил подсчета бюллетеней и иных подобных вопросов. Нельзя сказать, что совокупность этих решений свидетельствует об однозначном «уклоне» судебной власти в пользу одного из двух лагерей. Поэтому путь, по которому пошел действующий президент, сопряжен с рядом трудностей как правового, так и политического характера.

Дональд Трамп заявил, что вопрос о допустимости подсчета бюллетеней, приходящих по почте после 3 ноября, должен быть рассмотрен в Верховном суде. Однако следует напомнить, что избирательное право в США представляет собой сочетание норм федерального и регионального уровня. Иначе говоря, вопросы допустимого и недопустимого в контексте электоральных практик в значительной степени отнесены к ведению штатов, а значит, вовлечение в процесс Верховного суда вообще не всегда возможно — все зависит от природы претензий истца. И даже нарушение федеральных норм предполагает разбирательство в Верховном суде только после прохождения нижестоящих инстанций. При этом вероятность того, что суды всерьез воспримут аргументы юристов Трампа, весьма невысока: положения о заочном голосовании и многодневном подсчете таких голосов составляли ту нормативную реальность, в рамках которой действовали избиратели. Последующее признание этой реальности неконституционной нарушит принцип предсказуемости и определенности права. Суды могут предпочесть принимать решения в такой формулировке, что отчасти они символически удовлетворят претензии Трампа, но не повлияют на итоговый результат выборов. Например, суды могут все же признать неконституционными нормы законодательства штатов, допускающие подсчет голосов, поступивших после закрытия участков, но вместе с тем указать на необходимость соблюдения прав граждан, исходивших из законности подобной процедуры на момент голосования. Так или иначе, нельзя сформулировать общее правило, по которому будут развиваться события в случае принятия решений судами в пользу Трампа: никакой единообразной процедуры пересчета голосов в США попросту не существует в силу значительной правовой децентрализации этой федерации.

Доведя дело до Верховного суда, Трамп поставит в очень сложное положение и судей-республиканцев. То обстоятельство, что шесть из девяти судей Верховного суда назначены президентами-республиканцами, совсем необязательно означает, что решение вопроса о законности или незаконности тех или иных практик и процедур будет вынесено в пользу действующего президента. Ведь именно символическая аффилиация с Республиканской партией парадоксальным образом затруднит вынесение какого-то радикального решения в пользу Трампа, поскольку такое решение мгновенно будет интерпретировано либеральной общественностью как свидетельство окончательной ликвидации независимости судебной системы. Судьбоносное вмешательство суда в электоральный процесс в 2000 году, фактически принесшее победу республиканскому кандидату, нанесло серьезный удар по репутации высшего органа судебной власти в США. Еще один такой удар не нужен никому из действующего состава суда, давно обвиняемого в интенсивно возрастающей политизации его решений.

В любом случае все участники процесса, независимо от ветви власти, к которой они принадлежат, будут стремиться завершить рассмотрение всех вопросов до 8 декабря, так как выход за пределы этой даты чреват запуском довольно сложных и неоднозначно трактуемых конституционных процедур, свидетельствующих о серьезном кризисе государственности. Восьмое декабря — важная для штатов дата, так как Конгресс будет обязан принять любое решение штата по поводу списка выборщиков, принятое в этот срок. Штаты заинтересованы в принятии такого решения практически любой ценой, в противном случае их население фактически лишается права голоса на текущих выборах: если до 8 декабря противоречия на региональном уровне не будут разрешены и какой-либо штат не решит окончательно вопрос о списке выборщиков, обязанность определить результат голосования в соответствующем штате возлагается на Конгресс. Поэтому Северная Каролина, например, прямо наделяет на уровне своего законодательства местную легислатуру правом определения списка выборщиков в случае неразрешенных до 8 декабря споров. Нельзя исключать и радикальный сценарий: конкретные штаты могут попытаться поступить точно так же ad hoc даже в отсутствие соответствующих норм, непосредственно применив норму конституции, наделяющую именно законодательные органы штатов правом определения процедуры назначения выборщиков.

Следует заметить, что результаты голосования могут фактически быть оспорены еще одним способом — уже в январе, в процессе объявления результатов голосования выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса. Если эти результаты по тем или иным причинам встретят возражения со стороны представителей обеих палат, Конгресс на специальном заседании может принять решение исключить голоса от соответствующего штата при определении итогового результата. Подобная процедура, безусловно, наносит удар как по легитимности избранного президента, так и в целом по политической стабильности, однако исключать ее вероятность в текущей ситуации приобретающего вполне отчетливые черты конституционного кризиса не следует.

В любом случае все противоречия, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, должны быть разрешены до 20 января, в противном случае в соответствии с действующим законодательством функции президента автоматически будут возложены на спикера палаты представителей. Однако такая беспрецедентная ситуация возможна только в том случае, если органы власти и участники избирательного процесса сознательно откажутся идти на любые компромиссы, нарушив тем самым довольно хрупкую логику конституционного баланса. Но это будет означать, что страна стоит на пороге новой гражданской войны.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. Азербайджанский блицкриг снова не получился
    В начале Карабахской войны появился расхожий журналистский штамп: провалившийся азербайджанский блицкриг. Писать о том, что Баку при огромных, по сравнению с противником, тратах на оборону достиг более чем скромных результатов было даже в какой-то мере модно. Потом произошел азербайджанский прорыв на юге и о провале блицкрига забыли. Теперь впору вспоминать старые заголовки
  3. Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух
    Крупнейшие компании сектора высоких технологий США, которые держали весь рынок на протяжении года, не выдержали напряжения и начали сдавать позиции под страхом второй волны пандемии.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама