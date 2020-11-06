Перспектива судебных исков Дональда Трампа

Судебные процессы в рамках текущей президентской гонки начались задолго до 3 ноября: ко дню выборов и суды штатов, и Верховный суд рассмотрели уже десятки дел, касающихся процедур заочного голосования, правил подсчета бюллетеней и иных подобных вопросов. Нельзя сказать, что совокупность этих решений свидетельствует об однозначном «уклоне» судебной власти в пользу одного из двух лагерей. Поэтому путь, по которому пошел действующий президент, сопряжен с рядом трудностей как правового, так и политического характера.

Дональд Трамп заявил, что вопрос о допустимости подсчета бюллетеней, приходящих по почте после 3 ноября, должен быть рассмотрен в Верховном суде. Однако следует напомнить, что избирательное право в США представляет собой сочетание норм федерального и регионального уровня. Иначе говоря, вопросы допустимого и недопустимого в контексте электоральных практик в значительной степени отнесены к ведению штатов, а значит, вовлечение в процесс Верховного суда вообще не всегда возможно — все зависит от природы претензий истца. И даже нарушение федеральных норм предполагает разбирательство в Верховном суде только после прохождения нижестоящих инстанций. При этом вероятность того, что суды всерьез воспримут аргументы юристов Трампа, весьма невысока: положения о заочном голосовании и многодневном подсчете таких голосов составляли ту нормативную реальность, в рамках которой действовали избиратели. Последующее признание этой реальности неконституционной нарушит принцип предсказуемости и определенности права. Суды могут предпочесть принимать решения в такой формулировке, что отчасти они символически удовлетворят претензии Трампа, но не повлияют на итоговый результат выборов. Например, суды могут все же признать неконституционными нормы законодательства штатов, допускающие подсчет голосов, поступивших после закрытия участков, но вместе с тем указать на необходимость соблюдения прав граждан, исходивших из законности подобной процедуры на момент голосования. Так или иначе, нельзя сформулировать общее правило, по которому будут развиваться события в случае принятия решений судами в пользу Трампа: никакой единообразной процедуры пересчета голосов в США попросту не существует в силу значительной правовой децентрализации этой федерации.

Доведя дело до Верховного суда, Трамп поставит в очень сложное положение и судей-республиканцев. То обстоятельство, что шесть из девяти судей Верховного суда назначены президентами-республиканцами, совсем необязательно означает, что решение вопроса о законности или незаконности тех или иных практик и процедур будет вынесено в пользу действующего президента. Ведь именно символическая аффилиация с Республиканской партией парадоксальным образом затруднит вынесение какого-то радикального решения в пользу Трампа, поскольку такое решение мгновенно будет интерпретировано либеральной общественностью как свидетельство окончательной ликвидации независимости судебной системы. Судьбоносное вмешательство суда в электоральный процесс в 2000 году, фактически принесшее победу республиканскому кандидату, нанесло серьезный удар по репутации высшего органа судебной власти в США. Еще один такой удар не нужен никому из действующего состава суда, давно обвиняемого в интенсивно возрастающей политизации его решений.

В любом случае все участники процесса, независимо от ветви власти, к которой они принадлежат, будут стремиться завершить рассмотрение всех вопросов до 8 декабря, так как выход за пределы этой даты чреват запуском довольно сложных и неоднозначно трактуемых конституционных процедур, свидетельствующих о серьезном кризисе государственности. Восьмое декабря — важная для штатов дата, так как Конгресс будет обязан принять любое решение штата по поводу списка выборщиков, принятое в этот срок. Штаты заинтересованы в принятии такого решения практически любой ценой, в противном случае их население фактически лишается права голоса на текущих выборах: если до 8 декабря противоречия на региональном уровне не будут разрешены и какой-либо штат не решит окончательно вопрос о списке выборщиков, обязанность определить результат голосования в соответствующем штате возлагается на Конгресс. Поэтому Северная Каролина, например, прямо наделяет на уровне своего законодательства местную легислатуру правом определения списка выборщиков в случае неразрешенных до 8 декабря споров. Нельзя исключать и радикальный сценарий: конкретные штаты могут попытаться поступить точно так же ad hoc даже в отсутствие соответствующих норм, непосредственно применив норму конституции, наделяющую именно законодательные органы штатов правом определения процедуры назначения выборщиков.

Следует заметить, что результаты голосования могут фактически быть оспорены еще одним способом — уже в январе, в процессе объявления результатов голосования выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса. Если эти результаты по тем или иным причинам встретят возражения со стороны представителей обеих палат, Конгресс на специальном заседании может принять решение исключить голоса от соответствующего штата при определении итогового результата. Подобная процедура, безусловно, наносит удар как по легитимности избранного президента, так и в целом по политической стабильности, однако исключать ее вероятность в текущей ситуации приобретающего вполне отчетливые черты конституционного кризиса не следует.

В любом случае все противоречия, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, должны быть разрешены до 20 января, в противном случае в соответствии с действующим законодательством функции президента автоматически будут возложены на спикера палаты представителей. Однако такая беспрецедентная ситуация возможна только в том случае, если органы власти и участники избирательного процесса сознательно откажутся идти на любые компромиссы, нарушив тем самым довольно хрупкую логику конституционного баланса. Но это будет означать, что страна стоит на пороге новой гражданской войны.