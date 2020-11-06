Либо вы инвестируете, либо вам повышают налоги

Замах с оттяжкой

Лишь редко чтение какого-либо произведения способно произвести столь сильное впечатление на читателя, какое произвело чтение законопроекта о бюджете на специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ). Они явно были потрясены — и предложили потрясение многолетних устоев налоговой системы.

В ГУ ВШЭ предложили повысить налоги на личные доходы состоятельных граждан и средства корпораций — в случаях, когда те и другие доходы не инвестируются, а используются для потребление или распределения между акционерами. Это предложение содержится в экспертном отзыве университета на проект федерального бюджета-2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщает РБК, экономисты предлагают для таких случаев ввести ставку налога на уровне 20-24% для доходов физических лиц, превышающих 12 млн и 24 млн рублей в год. Другое предложение: вернуться к ставке 24-30% по налогу на прибыль (сейчас ставка составляет 20%), сопроводив эту меру установлением «эффективного инвестиционного вычета».

Эксперты ВШЭ полагают что ни к бегству капитала, ни к массовой эмиграции налогоплательщиков эта мера не приведет. По поводу второго аргументация не очень ясная, но подразумевается, по-видимому, что уехать-то особо некуда, а кто хотел и мог, тот уже уехал. В целом отсутствие опасений объясняется достигнутым в России высоким уровнем контроля за денежными потоками и «современной внешнеэкономической ситуацией». Вкупе это «существенно ограничивает возможности бегства национального капитала» (читай — капиталистов) и вывода за границу денежных средств.

Ближайшая дата, с которой могла бы заработать такая новация, это 1 января 2022 года. Если, конечно, правительство внесет соответствующий законопроект, с предложенными или иными (то есть, скорее всего, меньшими) ставками. В Думе ему будет обеспечена, по крайней мере, оживленная дискуссия. При этом надо отметить, что речь идет все-таки об очень разных вопросах, таких, как корпоративный и подоходный налоги.

ИИС уже безмерно популярны

Особенностью принятого за основу Госдумой проекта бюджета 2021-2023 является его дефицитность, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Для сохранения стабильности бюджетных требуется увеличение налоговой нагрузки, с учетом того, что малому и среднему бизнесу будут предоставлены преференции.

Предполагается, что запланированное с 1 января 2021 года повышение налогов принесет в казну 2,6 трлн рублей в последующие 3 года. Основными донорами станут предприятия нефтяного сектора, плательщики НДПИ — предприятия, добывающие природные ресурсы. На сегодняшний день это единственные отрасли, которые способны выдержать такое повышение налоговой нагрузки. Запланирован также рост акцизов на подакцизные товары: сигареты, табачные изделия, электронные сигареты.

Между тем, считает эксперт, дальнейшее повышение налоговой нагрузки принесет риски сокращения производства и рабочих мест в указанных отраслях народного хозяйства. Возможны банкротства предприятий с участием государства, предприятий МСП, рост задолженности по платежам в бюджеты регионального и федерального уровней. Кроме того, это может привести к снижению конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках.

Что касается граждан, то особенностью 2021 года и 2022-2023 годов станет повышение НДФЛ с 13% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год. Это дополнительно будет приносить в бюджет 60 миллиардов рублей ежегодно.

Дальнейшее повышение налога на доходы физических лиц, уверен Валерий Корнейчук, является маловероятным, поскольку вызовет стремление последних к налоговой оптимизации, уходу в теневой сектор либо переводу денежных накоплений в инструменты фондового рынка. Это приведет к использованию льгот для частных инвесторов либо переходу в другие юрисдикции, которые и предоставляют существенные льготы. Это мы и наблюдаем в виде всплеска по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на бирже. За 2020 год было открыто более 3 млн ИИС, отмечает он.

Мирный опыт

«Цель данного предложения - необходимость генерации дополнительных поступлений в доходную часть бюджета. Относительно разумности ставок – я думаю, что это предварительные предложения, которые будут обсуждаться и корректироваться, — комментирует экономист, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России Сергей Григорян. — То, что предлагает сейчас ВШЭ, это вполне естественные действия для стимулирования дополнительных инвестиций в российскую экономику, которая сейчас остро нуждается в капитальных, не краткосрочных, вложениях», – считает он.

Принцип, согласно которому богатые должны платить больше налогов, чем бедные, широко распространен в мировой практике, отмечает Сергей Григорян. Например, в той же Европе и даже в некоторых постсоветских странах. Это естественный процесс созревания экономики.

Если в сочетании с этой идеей применить некую систему льгот, основанную на сроке инвестирования, то предложение сразу станет намного привлекательнее, добавляет эксперт. Например, если вы инвестируете в российскую экономику более, чем на 3 года, то по доходам, полученным от этих инвестиций, может применяться даже и пониженная налоговая ставка (меньше, чем текущий НДФЛ).

В целом же, уверен Григорян, ничего принципиально нового с точки зрения введения новых налогов мы в ближайшее время не увидим, но ставки и методы взимания налогов будут меняться в контексте увеличения доходной части бюджета. Это, повторяет он в заключение, не российская специфика, а мировая практика.

Следует отметить еще одие аспект предложений Высшей школы экономики. В рамках национальных проектов предусмотрен рост доли инвестиций в ВВП до 25% в ближайшие несколько ле. В 2019 году доля инвестиций в основной капитал в ВВП России составила 17%, не улучшит ситуацию и кризисный текущий год. По оценкам, необходимый минимум для начала экономического роста должен составить 20–22%. Иное дело, что не любые инвестиции ведут к росту, а вводить специальные условия по инвестицям именно в основной капитал для физических лиц представляется задачей малореальной. Но для корпораций это, вероятно, работало бы. Ну и, конечно, бюджет будет пополнен и вне зависимости от качества инвестиций.