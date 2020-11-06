Проект бюджета Москвы поддерживает бизнес – это важно для выхода из кризиса – эксперт

Администрация Москвы одобрила и внесла в Московскую городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. О том, как новый бюджет поможет улучшить жизнь столицы рассказал ректор РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) Владимир Мау.

Проект бюджета Москвы на 2021 и на период 2022-2023 годов – документ, сочетающий финансовую ответственность и социальную направленность экономической политики города. Мэрии удалось избежать опасного роста расходов при одновременном увеличении вложений в человеческий капитал, прежде всего в образование и медицину.

Расходы на развитие здравоохранения будут увеличены на 11,8% – это безусловный приоритет бюджета. Хотелось бы отметить и поддержку педагогов московских школ, на которых в связи с введением дистанционного обучения ложится существенная нагрузка по контролю и координации обучения. Несмотря на кризисную ситуацию, в Москве продолжится строительство объектов образования, последовательно реализуются социальные программы. Это существенный момент.

Вместе с тем бюджет содержит и значительный объем инвестиций. Важную роль будет играть частно-государственное партнерство при строительстве социальных объектов и инфраструктуры.

Наконец, намечается существенная поддержка предприятий в рамках пакета антикризисных мер. Только на прямую финансовую поддержку бизнеса город планирует потратить около 5 млрд. рублей – они пойдут на обновление основных производственных фондов, создание новых продуктов, льготные кредиты и другое. Это крайне важно для поддержки экономики и выхода из сложной кризисной ситуации.