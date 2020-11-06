Прогноз погоды на зиму привёл в замешательство россиян

Синоптики ещё совсем недавно обещали нам ужасные холода на зимний сезон 2020/2021, потом столь же дикое тепло, а новый прогноз погоды и вовсе привёл россиян в замешательство. Недолго думая, метеорологи решили пообещать всё и сразу, чем повергли граждан нашей страны в состояние лёгкого изумления.

В частности, специалисты Гидрометцентра утверждают, что зима 20/21 будет, конечно, холодная, но тёплая. Да, именно так: холода придут, но общий температурный фон будет теплее климатической нормы на порядок.

Как такое может быть – не очень-то понятно, честно говоря, хотя можно сказать, что синоптики выкрутились таким своеобразным способом, теперь к ним придраться сложно. Если будут запредельные морозы, так холода уже обещаны, а если будет очень тепло – и про него упомянуто. Нам же остаётся только ждать и фантазировать, как оно там будет на самом деле.

Прогноз погоды на зиму в Приморье

В Приморье зима приведёт в замешательство жителей региона и гостей края: декабрь начнётся с небольшого похолодания до минус 7. Но уже со второй декады температура начнёт скакать с довольно большим разбегом около десяти градусов. Средние значения вычислить не представляется возможным, по словам метеорологов, будет от 4 до 15 градусов ниже нуля.

Но холодами начнётся зима не везде: в некоторых городах Приморья будет тепло в начале декабря – плюс 2-3, но затем последует резкий провал до минус 10, а потом снова потепление. Климатически зависимые люди будут чувствовать себя не очень хорошо, так что, если знаете такую особенность за собой или своими близкими – будьте особенно внимательны и аккуратны.

В январе температурные качели должны прекратиться, прогноз на такой долгий срок синоптики дают крайне осторожный: температуры будут минусовые, хотя и сильных морозов не предвидится – около минус 10, снега ожидается в пределах нормы. Про февраль известно мало, но обещают ранние оттепели и гололедицу на дорогах.

Погода зимой Сибири и на Урале

Жители Сибири тоже находятся в замешательстве: зима 20/21 обещает быть много мягче, чем привыкли суровые сибиряки. Температура в среднем не станет опускаться ниже минус 15 в дневные часы в декабре и январе, по ночам возможны просадки до минус 20, а местами и до минус 25. Осадков будет не очень много – возможно чуть меньше привычной нормы.

Январь должен быть не сильно холодным, ни о каких Крещенских морозах речи даже не идёт, зато метеорологи обещают оттепели, начиная со второй декады месяца и мокрый снег.

Февраль уже после десятого числа принесёт тёплый воздух и отчётливо начнётся ощущаться приближение самой настоящей весны. Хотя зима просто так не уйдёт и посыплет снегом в Сибири всё, что недосыпала за два предыдущих месяца. Но, расстраиваться не надо – ведь можно лепить снеговиков и строить снежные крепости.

Урал разделился относительно того, как проведёт зиму: западная его часть будет находиться под властью холодного фронта, а восточная порадует жителей мягкой зимой, со средними температурными значениями минус 10-12.

Также на западе прогнозируется большое количество осадков в виде снега, поздняя весна, сильный ветер и вьюги, а восток практически снега и не увидит, едва ли хватит прикрыть землю белым покрывалом.

В январе термометры покажут около минус 18-20, по ночам и того ниже, но уже со второй половины месяца восток Урала начнёт накрывать тёплыми фронтами. Февраль на всей территории Урала планируется тут чуть более снежным, но и более тёплым, последняя декада принесёт оттепели и плавно перейдёт в весну.

Прогноз погоды на зиму на курортах России

На юге России всё крайне непредсказуемо и в замешательство привёл прогноз погоды, в первую очередь, жителей Ставрополья. Привычные к мягким и малоснежным зимам, местыне жители в сезоне 20/21 почувствуют на себе кусачие морозы: декабрь придёт с резким похолоданием до минус 14 в дневные часы, а по ночам до минус 18. Будет довольно много снега, но продлятся холода недолго – уже в январе немного потеплеет, и пойдут традиционные для этого региона зимние ледяные дожди и дожди со снегом.

В Крыму и Краснодарском крае ждут привычную мягкую и тёплую зиму, но и тут не всё так гладко. К Новому Году и на полуострове, и на Кубани ожидаются минусовые температуры и снег: местами градусник покажет до минус 10 днём. После чего тепло вернётся, но вот почувствует его мало кто: из-за сильного ветра и мокрого снега будет казаться, что на улице куда как холоднее, чем на самом деле. На Черном море возможны сильные шторма, обещают метеорологи и ледяные дожди.

Погода зимой в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

В столице России зиму обещают без особых потрясений, но всё же жители Москвы также находятся в замешательстве, читая последние прогнозы синоптиков. Начало декабря будет выше климатической нормы на 2-3 градуса, но возможны холодные сильные ветры, мокрый снег с дождём, гололедица на дорогах. Новогодние праздники планируют огорчить москвичей и гостей столицы слякотью и внезапными оттепелями.

В январе должно быть немного холоднее – около минус 10 днём, по ночам – минус 15. Февраль принесёт в регион много снега и периодические оттепели, что будет не очень приятным сочетанием.

Вот такая зима ждёт нас в этом сезоне по прогнозам синоптиков. Правдивы ли их предположения или нет – узнаем уже очень скоро.