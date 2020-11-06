Проценко заявил, что больница в Коммунарке заполнена полностью

В настоящее время больница для пациентов с коронавирусной инфекцией в Коммунарке заполнена на 100%, заявил главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT «Эпидемия».

Медика спросили, полностью ли заполнена больница пациентами с коронавирусом.

«Сейчас да», — ответил Проценко. Он также спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавирусной инфекции. По словам медика, он надеется, что заболеваемость спадет к июню.

«Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем», - сообщил Проценко.

Также он сообщил, что ожидает третью волну эпидемии коронавирусной инфекции в марте, а к началу лета заболеваемость сойдет на нет. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.

Проценко также сообщил, что молодые пациенты уже не требуют так настойчиво ИВЛ, а в реанимациях стало больше пожилых людей по сравнению с мартом.

«В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет», - рассказал Проценко.

Ранее ученые рассказали, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с первой группой крови, а у людей со второй группой больше шансов заразиться. Однако многие медики критически относятся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.