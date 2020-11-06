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Рестораторы стали меньше нарушать закон при размещении летних кафе в Москве

Москва, 06.11.2020

Государственная инспекция по недвижимости с 16 июня по 1 ноября провела более трех тысяч проверок и выявила 131 нарушение по организации и эксплуатации летних кафе и веранд. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Основные причины нарушений – превышение площади или размещение не по проекту. 

«Количество летних веранд и кафе внесенных в городскую схему размещения, а также количество смонтированных объектов в этом году, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии на экономику города, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2108 летних веранд и кафе. При этом по результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства», - рассказал заместитель мэра. 

Больше всего – 86 нарушений – было выявлено в Центральном административном округе столицы, вторую строчку занимают Северный и Южный административные округа – по восемь нарушений в каждом, на третьем месте находится Юго-западный административный округ, там было зафиксировано семь нарушений. По состоянию на 31 октября из 2108 фактических смонтированных летних кафе на зиму демонтировали уже более 1,5 тысячи объектов. Рестораторы должны завершить демонтаж не позднее 15 ноября. 

«Снижение количества нарушений во многом результат активной информационной работы Госинспекции по недвижимости, которая регулярно проводит онлайн-мероприятия для предпринимателей, в том числе по вопросам включения в городскую схему и размещения летних кафе и веранд. В текущем году было проведено 29 таких вебинаров, в которых приняли участие около 2 тысяч человек», - сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский. 

С 2020 года полномочия по демонтажу незаконных конструкций сезонных кафе перешли непосредственно к Госинспекции по недвижимости – ранее демонтаж осуществлялся префектурами административных округов в срок от восьми дней.

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