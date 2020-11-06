«Роснефть» ароматизирует метан

Головной институт научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» «Объединенный центр исследований и разработок» разработал инновационную технологию ароматизации метана. технология позволяет одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа водород и ароматические нефтехимические продукты. Это способ для получения водорода и синтетических углеводородов.

При переработке 1 млрд кубометров природного или попутного нефтяного газа получается 1 млрд кубометров водорода и 500 тыс тонн ароматических углеводородов. Помимо общей экономической эффективности этот метод приводит к снижения выбросов диоксида углерода, что благоприятным образом отражается на экологии.