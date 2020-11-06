Рынки перешли от паранойи к мании

Фондовые рынки по всему миру окончательно покинули диапазон нормальности: 4 ноября, несмотря на то, что ясности после выборов не появилось и победитель выборов в США будет определен не скоро, они перешли к бурному росту. За один день индекс Nasdaq прибавил почти 6%, и более 7% за среду и четверг, остальные американские индексы тоже росли, хотя и медленнее. 5 ноября открылись ростом и рынки восточного полушария — росли индексы Shanghai composite, Индекс Мосбиржи и особенно бурно гонконгский Hang Seng, примерно по 1-1,2% прибавили даже европейские площадки, которым рост не особо показан из-за тяжелой общеэкономической ситуации. В пятницу игроки закрывали позиции после двухдневного роста, но и к моменту подготовки материала на рынках продолжали править оптимисты. Укрепился даже рубль, чего мало кто ожидал — если 2 ноября за доллар давали 80,5 рублей, то 6 ноября 77,5 рублей.

Такой рост выглядит странно, так как считается, что рынки не любят неопределенности. Тем не менее, на следующий день после выборов кое-какая ясность все же появилась. Во-первых, стало ясно, что если президентом и станет демократ Байден, то Сенат, скорее всего, останется под контролем республиканцев. Это успокоило инвесторов, которые опасались повышения налоговых ставок и усиления регулирования технологичных компаний, чем пугала администрация Джо Байдена. Напомним, что пять акций «техов» составляют 25% индекса S&P 500 и 50% индекса Nasdaq (подробнее см. «Ускользающий капитал» № 36 2020).

Во-вторых, рынкам в принципе все равно, кто именно станет президентом — главное, оставить позади саму предвыборную неопределенность. Интересно, что президентом, при котором акции США росли быстрее всего, является демократ Билл Клинтон: в течение его первого срока индекс S&P 500 рос в среднем на 16,5% в год. Трамп на втором месте — при нем рынки росли на 11,2% в год. Да и вообще, по данным за последние 75 лет, когда в Белом доме находятся демократы, индекс S&P 500 растет в среднем на 9,4%, а когда республиканцы — лишь на 6,5%. ВВП США вырос в среднем на 4,1% при президентах-демократах и на 2,3% при республиканцах.

Ну и наконец, сработал ставший привычным в последние годы принцип «чем хуже — тем лучше». Он означает, что когда в экономике все плохо, рынки автоматически переходят к росту — потому что не сомневаются, что ФРС опять зальет все деньгами. И пока они ни разу не ошибались: вот и на минувшей неделе, в разгар послевыборного беспорядка, Комитет по открытым рынкам ФРС США оставил ставки и объем покупки облигаций без изменения, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что обеспокоен ростом коронавируса по всему миру и замедлением восстановления экономики США. Свежеизбранному президенту придется решать множество проблем — от падения корпоративных прибылей американских компаний (это падение идет уже несколько лет, его не особо заметно за ростом бизнеса техов) до резкого взлета просрочки по ипотеке американских граждан (просрочка растет быстрее, чем в 2008 году). А значит, денег будет много и вполне вероятно, что они направятся по уже проторенной дорожке в акции. Все это объясняет рост индексов, но не гарантирует его. Рынки в любой момент могут перейти к обвалу — внезапно истолковав те же самые события в ином ключе.