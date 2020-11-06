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Макрон призывает к реформированию Шенгенской зоны

Москва, 06.11.2020
#Политика
#визы
  • Макрон призывает к реформированию Шенгенской зоны

Witt Jacques/Pool/ABACA

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о двукратном увеличении численности полицейских и военных на границах. Кроме этого, он выступает за изменение шенгенского соглашения с целью усиления безопасности Европы.

«Мы должны радикально изменить Шенген и усилить нашу общую безопасность на внешних границах зоны при помощи реальных сил полиции,- заявил президент Макрон на пресс-конференции после поездки в пиренейский городок Ле Пертюс, расположенный на границе с Испанией.- Одновременно с этим мы также должны усилить интеграцию наших правил и совместной деятельности наших министров, отвечающих за внутренние дела и вопросы безопасности».

Париж планирует вынести эти предложения в декабре на рассмотрение Европейского Совета, сообщил Макрон. Он выразил также решимость добиться принятия изменений в Шенгенское соглашение во время французского президентства в Евросовете в первой половине 2022 года.

«Мы знаем, как сделать это в денежной сфере (укрепить евро),- объяснил французский лидер.- Мы должны сделать то же самое и в отношении безопасности».

Еврокомиссия, кстати, уже разработала новую стратегию развития Шенгенской зоны в 2021 году.

Нынешняя активизация Парижа по усилению безопасности объясняется двумя терактами, произошедшими менее чем за две недели в октябре: обезглавливанием школьного учителя и убийством трех человек в церкви в Ницце.

«Эти решения является частью плана действий, которые мы предпринимаем последние три года,- объяснил Эмманюэль Макрон.- Они учитывают усиление угрозы, то есть атаки, которым недавно подверглись Франция и Австрия».

После теракта в столичном концертном зале «Батаклан» 13 ноября 2015 года Париж в виде исключения из шенгенских правил в одностороннем порядке усилил пограничный контроль. В четверг французский президент пообещал еще больше усилить контроль на границах Франции с соседями.

«Мы увеличим численность полицейских и военных для борьбы с нелегальными мигрантами с 2400 до 4800 человек»,- разъяснил он.

Эмманюэль Макрон также добавил, что «эффективная борьба против этого исламского терроризма означает борьбу против сети перевозчиков мигрантов, которые связаны с террористами и иногда сами являются террористами».

После октябрьских терактов французское правительство закрыло мечеть, арестовало несколько десятков человек, провело расследование и распустило ассоциации, подозреваемые в симпатиях к экстремистам. Кроме этого, Париж объявил о выдворении 231 иностранца. Большинство из высылаемых из Франции мигрантов сейчас находятся в тюрьмах.

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