Штаб Трампа заявил о новых нарушениях на выборах

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили о новых нарушениях на выборах в штате Пенсильвания. По словам главного советника штаба Трампа Мэтта Моргана в Пенсильвании сотрудники избирательных комиссий не позволяли наблюдателям следить за подсчетом голосов».

Ранее в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, суд удовлетворил иск штаба Трампа о недопуске его наблюдателей, в результате чего избирательные комиссии приостановили подсчет голосов. Спустя несколько часов наблюдатели от Республиканской партии были физически допущены на меньшее расстояние к подсчету почтовых бюллетеней и обработка голосов возобновилась. Но штаб Трампа подал новый иск против представителей избирательной комиссии Филадельфии.

В Пенсильвании после подсчета 95% бюллетеней в лидеры вырвался кандидат от демократической партии США Джо Байден с 49,5% голосов, опередив Трампа на 0,1% голосов избирателей.