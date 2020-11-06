Скончался легендарный разведчик-нелегал Юрий Шевченко

В ночь на 6 ноября на 82-м году жизни скончался легендарный советский и российский разведчик-нелегал, полковник в отставке, Герой России Юрий Шевченко, который добывал важнейшую информацию для обеспечения безопасности и национальных интересов нашей страны.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). Как рассказал журналистам руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, Шевченко не дожил всего 1,5 месяца до столетия Службы внешней разведки Российской Федерации.

Имя Юрия Шевченко в СВР рассекретили только в январе 2020 года. Согласно этой информации, с 1969 года Шевченко регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач. Там он работал с ценными источниками, занимался вербовкой агентов, добывал ценнейшую информацию, в том числе с высшим грифом секретности.

За свою работу в мае 2017 года Юрию Шевченко закрытым указом президента РФ Владимира Путина было присвоено звание Героя России. Портрет Шевченко увековечен на монументе отечественным разведчикам всех времён, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР.