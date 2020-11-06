Спикер нижней палаты Конгресса США заявила о победе Байдена

Спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о победе на президентских выборах в США кандидата от своей партии Джо Байдена.

«У Джо Байдена сильный мандат, очень скоро он будет не вице-президентом, а избранным президентом», – сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.

Нэнси Пелоси является одним из наиболее острых критиков президента США Дональда Трампа.

В феврале 2020 года после выступления президента с ежегодным обращением к парламенту, Нэнси Пелоси демонстративно разорвала печатный экземпляр речи Трампа.