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Чем дольше в США считают голоса избирателей, тем взрывоопаснее становится обстановка

Москва, 06.11.2020
#Выборы-2020 в США
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Чем дольше в США считают голоса избирателей, тем взрывоопаснее становится обстановка

EPA

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который явно проигрывает выборы, вышли на улицы американских городов протестовать против сфальсифицированных по их мнению результатов. Они уверены вместе с президентом Трампом, что демократы украли у них победу при помощи подлогов и мошенничеств. В ходе протестов «трампистов» повсеместно происходят их столкновения со сторонниками Джо Байдена, которые тоже не сидят дома.

Сторонники Трампа требуют остановить процедуру подсчета голосов. У сторонников Байдена главное требование – считать как можно тщательнее, чтобы не потерять ни один бюллетень.

Всеобщее внимание приковано к Пенсильвании, которая делегирует в Коллегию выборщиков наибольшее из оставшихся штатов количество представителей - 20 человек. Основные события разворачиваются в самом крупном городе штата – Филадельфии, где прошли в четверг вечером многочисленные демонстрации сторонников Трампа и Байдена. Первые скандировали: «Голосование закончилось в День выборов!» и «Извините, но избирательные участки уже закрыты!»; а вторые плясали и пели, уверенные в победе.

«Мы не можем позволить запугать людей, которые считают голоса!»- говорят они.

Полиция проводит расследование попытки атаки на Пенсильванский Конференц-центр, где и происходит подсчет голосов избирателей. Задержан один из участников нападения, конфисковано оружие. К счастью, обошлось без жертв.

В столице штата Гаррисберге около сотни сторонников Трампа собрались на ступеньках Пенсильванского Капитолия. Это одна из многочисленных акций организованного активистом из Виргинии Скоттом Преслером движения «Прекратите воровать!».

«Мы собрались не для того, чтобы поддержать того или иного кандидата,- объясняет свои цели Преслер.- Мы собрались, чтобы добиться двух вещей: правды и справедливости».

Кстати, Апелляционный суд Пенсильвании постановил пропустить дополнительных республиканцев в здание в Филадельфии, где подсчитываются голоса.

В Милуоки свыше 50 сторонников Трампа пришли к зданию городского совета, где обсчитываются бюллетени. Примерно через час туда же прибыла группа сторонников демократов с криками: «Черные жизни имеют значение!» Из проезжающей машины трампистов забросали яйцами.

«Я пришел сюда сегодня вечером защитить будущее страны,- объяснил свое участие в акции 21-летний строитель Митчелл Ландграф, голосовавший за Трампа. Для него это, кстати, были первые выборы в жизни.- Боюсь, что если Америка пойдет в том направлении, куда ведет Байден, то это будет быстрое движение вниз».

Как минимум 400 демонстрантов собрались у здания избирательной комиссии округа Кларк в Лас-Вегасе. Из громкоговорителей доносились патриотические песни. Десятки человек размахивали звездно-полосатыми флагами и флагами с изображением Дональда Трампа.

В Неваде сложилась очень напряженная обстановка. Джо Байден лидирует в этом штате с минимальным перевесом. За него проголосовали всего лишь на 11 тысяч человек больше, чем за Трампа. Подсчет голосов продолжается.

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