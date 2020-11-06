В России суточный прирост новых случаев COVID превысил 20 тысяч

В России суточный прирост стал рекордным с начала эпидемии в стране - 20 582 случая в 85 регионах, передает оперативный штаб. Ранее прирост новых больных в сутки превышал 19 тысяч, в конце прошлой недели число новых случаев инфекции держалось выше отметки 18 тысяч. В общей сложности в РФ зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Также рекордным стало число пациентов, выписанных из российских больниц за последние 24 часа, - 16 955 человек за сутки. В общей сложности поправились 1 млн 296 тыс. 124 человек. Скончались за сутки 378 пациентов. Число летальных исходов за весь период составляет 29 887 человек. Число активных больных в стране составляет 407 429 человек.

Также новый антирекорд по числу новых больных коронавирусом поставлен в Москве - 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.