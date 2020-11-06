Трамп уверен, что исход выборов в США должен решить Верховный суд

По мнению действующего президента США Дональда Трампа, на выборах учли слишком много незаконно поданных голосов, в этой связи исход выборов в стране должен решать Верховный суд. Мнением глава Белого дома поделился на своей странице в Twitter.

«Я с легкостью выигрываю президентские выборы Соединенных Штатов, при учете легально поданных голосов», пишет Трамп. Он добавил, что из-за того, что наблюдателям «не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу», то и голоса, поданные в период почтового голосования «должны считаться незаконными голосами».

«Это следует решать Верховному суду США!», - резюмировал Трамп.

Ранее, 5 ноября, глава администрации США уже выразил мнение, что, по всей видимости, решение исхода нынешних американских президентских выборов дойдет до Верховного американского суда. Трамп также заявил, что ради того, чтобы не позволить «украсть победу», будет много судебных разбирательств.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы в стране, где избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.