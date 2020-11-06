Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

TCSG +10,4%

PLZL +10,2%

TATN +9,1%

На волне оптимизма бумаги Тинькофф банка выросли за неделю на 10,43%, до 2088,2 рубля за депозитарную расписку. Кроме роста на рынке, котировки группы Олега Тинькова подогревает ожидание отчетности за третий квартал.

«Полюс» подорожал за неделю на 10,22%, и одна его акция стала стоить 17 195 рублей. Рост происходил без видимых стимулов. Последние корпоративные новости выходили 23 октября, когда «Полюс» представил обновленную оценку минеральных ресурсов месторождения «Сухой Лог». Эта оценка оказалось выше предыдущей: 1,11 млрд тонн при среднем содержании золота 1,9 г/т, в то время как ресурсы золота составляют 67 млн унций (ранее их оценивали в 63 млн). Следующим важным этапом станет публикация результатов Pre-Feasibility Study, которая ожидается до конца этого года. В целом новости по «Сухому Логу» поддерживают котировки компании, но они не могли стать причиной резкого всплеска на прошлой неделе.

«Татнефть» смогла подорожать за неделю на 9,12%, до 442,7 рубля за бумагу. Здесь на рост котировок повлияло заявление главы предприятия Наиля Маганова о том, что компания не исключает вариант с обратным выкупом привилегированных акций в будущем. И хотя принципиального решения по данному поводу нет, инвесторы восприняли это как позитивный сигнал — как и более четкую перспективу по дивидендам. Компания объявила, что может выплатить дивиденды за третий квартал и в целом продолжит направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. С учетом выплаты дивидендов за первое полугодие в 9,94 рубля на акцию дивиденды за третий квартал могут составить чуть больше — 12,5 рубля на акцию, подсчитали в Промсвязьбанке.