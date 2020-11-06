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«Твоя задача, чтобы шоу смотрелось хорошо»

Москва, 06.11.2020
О создании «подземных тесла» для добычи урана и о том, как за два года без инвестиций построить с нуля машиностроительную компанию с выручкой миллиард рублей, в интервью «Эксперт Online» рассказывает Игорь Семенов, председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины»
#Интервью
  • «Твоя задача, чтобы шоу смотрелось хорошо»

Игорь Семенов, председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины»

Фото Евгения Аверьянова

«Атомредмедзолото» — крупнейший в мире урановый холдинг. На сегодня он занимает пятое место в мире по добыче и второе по запасам. Огромная компания с большой историей сегодня активно развивает сегмент машин для горного дела. И здесь, как и во всем холдинге «Росатом», не обошлось без инноваций. Компания, которая первой на просторах СНГ вышла на новый для себя рынок, представила революционную линейку аккумуляторных машин для подземной добычи. Отказ от дизеля в столь консервативной отрасли уже способствует стремительному росту «АРМЗ Горные машины», портфель заказов которой уже превысил миллиард рублей.

О проблемах российского машиностроения, о специфике работы в большой компании нам рассказал Игорь Семенов, председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины», исполнительный директор Первой горнорудной компании.

— Ваша компания первой в России и СНГ сделала спецтехнику на литий-ионных батареях. Их уже окрестили «подземными тесла», добывающими уран. Что они еще могут добывать?

— Как только ни называли, был вариант даже и садово-дачный — «электрический крот». Открою вам небольшой секрет: в следующем году более 20 процентов шахтной уранодобычи в России по плану будет на батареях. Но они не только уран могут добывать, но и золото, другие металлы. Наши основные клиенты — золотодобывающие компании. Сегодня мы предложили рынку российскую аккумуляторную машину по цене импортной дизельной. Учитывая, что в нашем сегменте по дизельным машинам российских конкурентов нет, хорошая получилась альтернатива, к которой мировое машиностроение придет только через пять лет, когда электрокар сравняется по цене с дизельным автомобилем из-за снижения цены литий-ионных батарей с сегодняшних 158 долларов за киловатт-час до 90 долларов в 2025 году. Таким образом, в 2025 году наша российская машина будет дешевле импортной дизельной.

Кроме того, если в открытой добыче «ковши растут» по причине ухудшения минерально-сырьевой базы как в мире, так и в России, то в подземке объем ковша, наоборот, уменьшается. Выводы очень простые, но это месяцы работы наших аналитиков. Руды беднеют, содержание металла в них падает, шахты становятся все глубже, вентиляция сложнее. В итоге мы выбрали правильный продуктовый портфель с фокусом на сегмент небольших машин и технологических комплексов: буровые, погрузчики и самосвалы.

— Сложно вести машиностроительный стартап в России?

— Российское машиностроение — это вообще такой сложный сектор, который находится в перманентном кризисе. Я могу экспертно говорить только об отрасли горно-шахтного оборудования, которая в нашей стране находится на этапе зарождения. У меня был оптимизм в самом начале. Увидел возможности там, где все видели только проблемы: высокая зависимость от импортных поставок и отсутствие собственного производства. Конечно, по мере погружения в индустрию оптимизм периодически угасал, и тяжелее всего было заставлять себя двигаться вперед. Но бодрил себя мыслью, что если уж вошел в проект, то надо побеждать, иначе потеряешь репутацию жесткого и целеустремленного парня. Команда на тебя смотрит, а на тебе все и заканчивается. От того, какие решения приняты, зависит будущее проекта и, самое главное, команды. Для акционеров существуют две кнопочки на выбор: «да» и «нет». Первое, с чего мы начали, — с внедрения инновационной культуры и поиска формата сотрудничества с лидером глобального рынка в рамках продуктовых инноваций. В итоге нам удалось создать такую бизнес-модель, которая позволила нам успешно встроиться в транснациональные цепочки создания стоимости и шустро выскочить на конкурентный рынок.

— Какие барьеры мешают развитию?

— Недостаточно господдержки и довольно низкий кадровый потенциал. До этапа интернационализации с развитием технологического лидерства и R&D нам как до Луны. Сегодня на этом этапе находятся Швеция и Япония. Мое мнение, что в данный момент мы должны сфокусироваться на активном трансфере импортных технологий и создании совместных производств с технологическими лидерами. Создав критическую массу таких производств, мы сможем перейти к этапу развития отрасли, нацеленной на обеспечение потребностей собственными ресурсами, создание собственных технологий путем слияния с мировыми лидерами и поддержкой собственных, целесообразных и обоснованных НИОКР. Подчеркну: обоснованные и целесообразные значит нужные индустрии и рынку, направленные в первую очередь на коммерциализацию, а не «на полку». При правильной промышленной политике я оцениваю в десять лет путь России к технологической независимости, глобализации и росту экспорта по направлению горно-шахтного оборудования.

— Экспорта?

— Именно, Африка, например, видится перспективным рынком. В этом году мы также заключили контракт на поставку техники в Латинскую Америку.

— Есть понимание, как преодолеть эти барьеры?

— Да, пока тестировали нашу бизнес-модель, мы кое-что придумали: надо создать национального чемпиона в сфере локализации. Надеюсь, наш «трек-рекорд» позволит продолжить диалог с зарубежным машиностроительным бизнесом и властью, чтобы воплотить в жизнь государственную политику, направленную на развитие отрасли.

— Но говоря об экспорте, нельзя забывать о растущих экологических стандартах во всем мире. Не затронул ли этот тренд машиностроение?

Игорь Семенов, председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины» dscf0858.jpg Фото Евгения Аверьянова
Игорь Семенов, председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины»
Фото Евгения Аверьянова

— Производительность и экологичность — главные вызовы, стоящие перед добывающей отраслью. Мне тоже хочется верить, что, создавая аккумуляторную спецтехнику, мы вносим вклад в улучшение планеты, делая горнодобывающую промышленность чище. Мы хотим приносить горнодобывающим компаниям прибыль в более широком смысле этого слова, а также повышать их репутацию в профессиональном сообществе. Создавая более безопасные и удобные рабочие места, снижая потребление энергии и устраняя токсичные выбросы, применение нашей техники обеспечит клиентам прибыль, которая с трудом поддается количественной оценке, но проста для понимания. Сегодня успешному бизнесу важно не только получение финансовой прибыли, но и то, насколько деятельность бизнеса соответствует целям устойчивого развития ООН, требованиям, связанным с экологией, с корпоративным и социальным климатом.

Личностный фактор

— Вы очень долго занимались развитием труднодоступных месторождений в Арктике. Теперь же вы перешли на новое направление — машиностроение. Что для российского менеджера сложнее: Арктика или машиностроение?

— Как такового перехода не было, к Арктике я примерз, и, надеюсь, это надолго. Машиностроение — дополнительное направление моей деятельности. Дело в том, что у нашего акционера в контуре управления есть недозагруженный завод советского дизайна, каких почти в каждом регионе России несколько, и все они, как вы знаете, хронически страдают от простоя мощностей. Мне было интересно разобраться в индустрии, построить прогнозы, провести переговоры с лидерами рынка и сделать с одним из них международную коллаборацию. Так родилась компания «АРМЗ Горные машины» — это пока что малыш, новая, смелая такая крошка. Но у нее правильные заделы и хорошая команда. С нулем выручки в прошлом году, в следующем, 2021-м, сделаем более одного миллиарда рублей.

— Не так давно вы стали лауреатом «Choiseul 100 Россия» — рейтинга ста ведущих молодых экономических лидеров в возрасте до 40 лет. Быть в независимом международном рейтинге среди молодых российских экономических лидеров, трансформирующих российскую экономику, — звучит гордо и даже немного пафосно. Но вот что интересно: два года назад вы стали также лауреатом рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Для вас очевидна разница между этими годами?

— Разница между годами колоссальная. Уровень амбиций и правильной агрессии точно подрос. Ну и, как мне кажется, я все ближе в поиске себя: сегодня мне удается совмещать внутреннюю потребность создавать с необходимостью работать.

— Вы неформатный для большой госкомпании топ-менеджер. Как вам это удается быть «предпринимателем по найму»?

— Удается, пока позволяют заниматься «своим делом» по-своему. Работать в том числе с неудобными людьми, к коим себя причисляю, — это мудрость акционера, который ставит перед собой разумную задачу диверсифицировать бизнес. На данном этапе не зарплата, не бонусы, а качество продукта, который ты делаешь, влияет на меня и на мою команду. Мы своими идеями буквально сдвигаем горы, и мы получаем удовольствие от этого. Мне нравится изречение Махатмы Ганди, которое гласит: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь». Я все это поэтапно прожил.

— Есть секрет, как выжить в большой и зарегулированной организации?

— Очень важно для больших организаций выделить новое направление бизнеса в отдельное юридическое лицо с достаточными для достижения результата границами автономности и с правом на ошибку. Только там ты сможешь создать свои процессы и культуру. Самое главное, чтобы самостоятельное принятие решений не попало в бурную реку экспертных мнений и компромиссов, где преобладает крайне распространенный аргумент, который трудно назвать разумным: «Видишь ли, мы делаем это так, потому что делали так всегда». А вообще, для полноты ощущений представьте себя на месте циркового артиста, который раскручивает тарелочки на палочках. Каждая тарелочка — это функция, которая так или иначе должна крутиться: производство, закупки, продажи, финансы, юристика и далее по списку. В больших компаниях очень много уделяется внимания функциям и процессам, над которыми работает огромное число сотрудников. Периодически к тебе вплотную подходят руководители функций от акционера и смотрят, как крутится соответствующая их функции тарелка. Конечно же, на их взгляд, она крутится не очень, потому что у них вся жизнь состоит в том, чтобы крутить только одну тарелочку. И делают они это, надо признать, виртуозно. А у тебя их очень много, и ты один! В то же время за шоу наблюдают акционеры и хлопают тебе, если им нравится, или «кидают в тебя помидоры», если какая-то тарелка упала или шоу не очень. Так вот, твоя задача и тарелки чтобы крутились, и чтобы шоу смотрелось хорошо.

— Интересное сравнение. Сам собой напрашивается вопрос: что главнее для менеджера — компромисс или жестко отстаивать свою позицию?

— В своей компании я верю в силу совокупного интеллекта. Сосредоточить ресурсы и устранить иерархию — залог первоклассных решений. Но все равно это не будет работать без того, кто создает смыслы: человека, обладающего набором специфических навыков и умений. Исполнителей на рынке труда очень много, но определенно есть дефицит людей, создающих смыслы. Нужны те, кто будет раскручивать тарелочки и делать хорошие шоу.

— У вас есть мысленный образ будущего?

— Сложный вопрос. Есть будущее, которое приходит само, а есть будущее, которое мы создаем. Там, где сейчас максимальный уровень скептицизма с потенциалом поменять отрасль, и есть будущее.

— А есть ли в российском бизнесе люди, за которыми вам интересно наблюдать?

— Не буду говорить о великих, про которых все знают. Но откройте список «Choiseul 100 Россия» — там все талантливые ребята. Мне, например, нравится то, что делает Илья Сачков, знаю его лично уже много лет. Построить глобальную кибердетективную компанию Group IB — это круто. Олег Кивокурцев, основатель компании Promobot, поставляет роботов на мировой рынок. Мирослава Дума, Pangaia, — это круто! Мне вообще нравится кейсы, когда россиянам удается глобализироваться, — это вызывает гордость.

— Ваша интенсивная карьера мешала чему-то в жизни? Жалеете о нереализованных возможностях?

— Ничуть. У меня есть любимая жена, которая со мной со второго курса института, и двухлетняя дочь. Дочь, когда видит модельку погрузочно-доставочной машины, которая стоит у меня в кабинете, говорит маме: «Смотри, какой папин экскаватор!». В этот самый момент я остро чувствую, что все возможности, которые предоставила жизнь на данном этапе, я реализовал.

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