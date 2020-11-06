Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Об этом в своцсетях написала Алла Пугачева.

«Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце», – подчеркнула она.

Причины смерти писателя Пугачёва не назвала.

Наша справка

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Народный артист Украины, Народный артист России. Лауреат Премии президента РФ. Член Российского Еврейского Конгресса.

К 85-летию артиста президент наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІІ степени. После резонанса на Украине Жванецкий объяснил, почему не отказался от награды: «Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял».

Недавно Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие. В последние годы жизни летом жил в Одессе в своём доме, там же в основном писал свои произведения.