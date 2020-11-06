В Кремле прокомментировали информацию о возможном уходе Путина в отставку

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы Кремля – прокомментировал появившиеся в западных СМИ сообщения, о том, что Путин якобы собирается досрочно уйти в отставку. По словам Пескова, все эти разговоры – полная чушь, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, если честно, то здесь даже особо комментировать нечего. У президента всё замечательно, здоровье отменное», – резюмировал Песков, подчеркнув, что Путин не собирается покидать пост главы государства.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что после 20 лет пребывания у власти Владимир Путин намерен уйти в отставку. По данным этого издания, произойдёт это уже в январе 2021 года. Причина: болезнь и просьбы семьи российского лидера.

Эту информацию также подхватили и другие западные СМИ. При этом косвенным доказательством возможной отставки они считают внесённый в Государственную Думу законопроект о «неприкосновенности» президента РФ, из которого следует, что лицо, занимавшее в России пост президента, не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также быть задержан и арестован. Кроме того, его не могут обыскивать или допрашивать.