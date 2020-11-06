В Пенсильвании обнаружили еще 1,7 тыс. бюллетеней

Около 1 700 избирательных бюллетеней, направленных жителями Пенсильвании ко дню проведения в стране всеобщих выборов, было обнаружено почтовой службой штата в ее отделениях. Все бюллетени направлены в избиркомы штата, где продолжается подсчет. По законам американского штата Пенсильвании все избирательные бюллетени, направленные по почте необходимо доставить не позднее вечера пятницы, в противном случае они не будут учитываться при подсчете голосов избирателей.

К данному моменту сообщается, что в Пенсильвании, где есть 20 голосов выборщиков, обработаны 95% бюллетеней. В настоящее время в штате лидирует с небольшим отрывом республиканец Дональд Трамп, который набрал 49,5% голосов избирателей, при этом его отрыв от кандидата от демократа Джозефа Байдена быстро сокращается. По прогнозам большинства СМИ, победа Байдена в Пенсильвании будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков.