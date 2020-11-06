В России на четверть сократилось число мигрантов

В России число работающих трудовых мигрантов сократилось по сравнению с осенью прошлого года почти на четверть, сообщает газета «Известия», ссылаясь на статистическую отчетность министерства внутренних дел РФ. На сегодня их число составляет 1,8 млн человек.

«Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался на уровне более 2,3 млн», – говорится в публикации.

В МВД сообщили, что сокращение работников-иностранцев произошло по всем категориям, среди которых граждане, работающие по патенту. В текущем году таких работников насчитывается 1 376 100, годом ранее в сентябре 2019-го их было 1 744 100 человек.

«Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу – 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году», – пишет издание.

Помимо этого, произошло сокращение на 26% работников из стран Евразийского экономического союза: на 30 сентября их число составляло 333 тыс. человек, в то время как год назад их было чуть более 450 тыс. человек

Большую часть иностранных работников составляют граждане без виз, сообщает министерство труда и социальной защиты РФ. Учет таких работников ведет МВД, дополнили в ведомстве