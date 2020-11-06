Вирусолог рассказал, что Россия будет долго держаться на плато по COVID

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия близка к выходу на пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Медик уверен, что на плато суточный прирост заболевших будет держаться на достаточно высоком уровне.

«Я думаю, что мы не далеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться. Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики», - сообщил Альштейн.

Согласно опросам более 50% людей относятся к данным правилам сдержанно, именно поэтому рост заболеваемости продолжается, добавил врач. Он также выразил опасение, что на плато Россия будет держаться достаточно долгое время.

«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго, вторая половина весны, может быть, принесёт облегчение», - добавил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост стал рекордным с начала эпидемии в стране - 20 582 случая в 85 регионах. Ранее прирост новых больных в сутки превышал 19 тысяч, в конце прошлой недели число новых случаев инфекции держалось выше отметки 18 тысяч. В общей сложности в РФ зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.