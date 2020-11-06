ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев заражения коронавирусом

Всемирной организации здравоохранения заявила, что за минувшие сутки в мире выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 – более 581 тыс. Предыдущий рекордный показатель по суточному выявлению коронавируса был зафиксированный 31 октября – 557 тыс. инфицированных. Количество умерших от COVID-19 за сутки составило 8,9 тыс человек.

На первом месте по количеству новых заражений идут страны Европы – 309 тыс случаев, на втором Северная и Южная Америка – 167 тыс и на третьем Юго-Восточная Азия 61 тыс. человек.

Всего за все время пандемии в мире заразилось коронавирусом 48,5 млн человек, а скончались 1,23 млн человек.