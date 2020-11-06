Врач назвал продукты, которые лучше не употреблять при COVID

Пациенту с коронавирусной инфекцией следует исключить из своего рациона соленые продукты и алкоголь, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко. В целом потребление соли нужно сократить, добавил он.

«Надо поддерживать водно-солевой баланс», - рассказал Кузьменко.



Заболевшим коронавирусом нужно пить как можно больше воды и избегать таких продуктов, как соленая рыба и соленые огурцы. Алкоголь способствует обезвоживанию организма, в этой связи его необходимо исключить при данном вирусе, уточнил медик. Он рассказал, что соль, которая попадает в организм сгущает кровь, что является нежелательным фактором при коронавирусной инфекции.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», - уточнил Кузьменко.





Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев напомнил, что одним из осложнений коронавирусной инфекции нового типа является тромбоэмболия — закупорка жизненно важных кровеносных сосудов тромбом, котораяпроисходит из-за сгущения крови.