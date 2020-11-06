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За 10 лет зарплаты промышленников Москвы выросли более чем в 2,5 раза – заммэра Ефимов

Москва, 06.11.2020

Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности в Москве с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции рост составил 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности, с 2010 года доля этой отрасли в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентных пункта и составила 16,2%. Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%. Положительная динамика сохранилась и в этом году, за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3% больше чем в аналогичном периоде 2019 года», - рассказал заместитель мэра. 

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, за последние три года самый активный рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования. 

«С 2017 года, активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий, рост составил 67% или 55,4% с учетом инфляции. На втором месте находятся предприятия по производству готовых металлических изделий с натуральным ростом почти в 66% или в 54,5% с учетом инфляции, третью строчку занимают производства электрического оборудования, рост составил 53% или 41,2% соответственно», - пояснил руководитель ведомства. 

За первые восемь месяцев 2020 года средняя заработная платала сотрудников предприятий по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей, предприятий по производству готовых металлических изделий 84,1 тысячи рублей, а электрического оборудования 80,7 тысячи рублей.

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