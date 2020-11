Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

Любой смартфон уже давно по сути неотделим от своего хозяина, и вынужден проживать с ним всю его жизнь: на этих гаджетах завязаны практически все бытовые потребности каждого современного человека – от оплаты покупок в магазине и заказа еды к вечернему домашнему киносеансу, заканчивая воспроизведением всевозможного контента. И это – не говоря о профессиональных потребностях вроде общения с коллегами через почту и мессенджеры, голосовые и видеозвонки и так далее.

И пока вся индустрия в целом идет по пути наращивания вычислительной мощности самих гаджетов (а часто вместе с ней – и цены, ведь новые технические решения сами себя в смартфон не вставят), краеугольным камнем всей современной электроники остаются изобретенные еще 30 лет назад литий-ионные аккумуляторы.

За этот довольно длительный период по меркам жизненного цикла любой электроники (большинство вычислительных устройств, произведенных в то время, сейчас можно увидеть разве что в музее) все «болячки» таких аккумуляторов уже давно вылезли наружу. В частности, они стареют, даже если не используются по назначению и быстро высаживаются в холодную погоду.

Разумеется, когда смартфон стал настолько важным инструментом в повседневной жизни, что мы практически не выпускаем его из рук, особняком встает вопрос о необходимости появления новых видов аккумуляторов. Это и привело к тому, что любой активный пользователь мобильной техники уже давно привык носить с собой помимо зарядки еще и «дефибриллятор» для своего смартфона – пауэр-банк.

В ближайшем будущем эта проблема будет решена – скорее всего за счет графеновых аккумуляторов. Но пока что об их массовом производстве, и уж тем более интеграции в электронику масс-маркета, речи не идет. Да, на рынке есть несколько компаний, которые производят графеновые пауэр-банки. Но они либо почти не встречаются в продаже, либо стоят как крыло от Боинга.

Поэтому пока что разработчикам новых смартфонов приходится делать все возможное с тем, что у них есть. И Honor достаточно сильно продвинулся в этом направлении.

Молот Тора

Этой осенью Honor выводит на рынок новый смартфон 10Х Lite с аккумулятором на 5000 mAh и лучшей в своем ценовом сегменте быстрой зарядкой 22.5W. Благодаря внедренной технологии батарея смартфона заряжается до 18% всего за 10 минут – даже если вы забыли поставить смартфон на зарядку перед сном и проспали на работу, до этого уровня батарея зарядится пока вскипит чайник и заварится утренний кофе.

Фото Олег Сердечников

Фото Олег Сердечников

При таком большом объеме батареи 10-минутной зарядки хватит на то, чтобы 8 часов послушать музыку или 3 часа ехать за рулем по навигатору. При том же заряде телефон продержится 8 часов в режиме разговора, более 2 часов при просмотре потокового видео и почти столько же – в онлайн играх (ведь чем-то нужно развлекать себя по пути на работу).

Фото Олег Сердечников

Фото Олег Сердечников

При этом почти до половины смартфон заряжается всего за 30 минут, а на полную зарядку уйдет всего полтора часа. Это не так много, если сравнивать с ближайшими конкурентами – у Samsung A51 полная зарядка длится почти два часа, а у Redmi Note 9 – примерно 2,5 часа. При этом сама батарея получилась более износостойкой, чем у конкурентов в соответствующем ценовом сегменте.

Из других технических характеристик смартфона –48-мегапиксельная основная камера, рядом с которой расположились ultra-wide и макро-фото модуль, а также датчик глубины. Кроме того тут 128 Гб встроенной памяти и слот под Micro SD карту памяти емкостью до 512 Гб. Ядро нового гаджета – хорошо зарекомендовавший себя чипсет Kirin 710A с четырехъядерным процессором и 4 Гб оперативной памяти.

С точки зрения дизайна смартфон выполнен в лучших традициях Honor – на российском рынке он будет представлен в трех цветах: зеленом, серебристо-сиреневом и черном.

При этом у девайса почти нет боковых граней: он оснащен fullview экраном с диагональю 6,67 дюйма, который занимает более 90% общей площади поверхности смартфона. А на боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев. Сам смартфон очень удобно лежит в руке и приятно ощущается. А в качестве приятного бонуса пользователям подарят набор купонов от партнеров Honor на сумму более 10 тыс рублей.

Фото Олег Сердечников

Фото Олег Сердечников

Все функции в одном смартфоне

В новом смартфоне Honor 10X Lite доступна функция бесконтактной оплаты, причем воспользоваться ей могут клиенты всех крупных российских банков. В частности, пользователям доступен сервис бесконтактных платежей SberPay – на данный момент оно работает с картами Visa и Mastercard, а позже к нему подключат и карты национальной платежной системы МИР.

Предустановленное приложение Кошелек позволяет расплачиваться с помощью смартфона клиентам других банков, в частности – Альфа Банк, МТС Банк, Райффайзен Банк, Тинькофф Банк, ВТБ, Открытие, Русский Стандарт, Кредит ЕвропаБанк, Почта Банк, ПСБ и других. С помощью того же приложения можно использовать для оплаты товаров счет в системе Яндекс.Деньги.

Еще три банка работают через приложение Huawei Pay: Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Восточный с Union Pay.

Что касается всех остальных приложений, многие из них можно скачать через маркетплейс AppGallery – в нем зарегистрировано уже около 1,8 млн разработчиков, а общее количество пользователей этого магазина приложений в России уже перевалило за 15 млн человек.

Фото Олег Сердечников

В AppGallery есть все сервисы Яндекса и Mail.Ru (ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Почта и Облако), а так же приложения для онлайн-шоппинга OZON, Wildberries, Aliexpress, Юла и Авито. Совсем недавно в AppGallery появились приложения крупнейших федеральных розничных продуктовых сетей – Магнит, Пятерочка, Красное и Белое, Лента и Мой Перекресток.

Даже если какие-то приложения пока еще не появились в AppGallery, можно воспользоваться предустановленным сервисом Petal Search. Там в поисковой строке можно ввести название любого приложения и быстро скачать его либо напрямую, либо с сайта его разработчика. Например, таким образом на смартфон устанавливаются Instagram, Spotify, WhatsApp, клиенты YouTube и так далее.

Любители мобильного гейминга тоже останутся довольны. Honor 10X Lite поддерживает многие популярные игры, в том числе – Standoff 2, World of Tanks, Lords Mobile, Last Day on Earth, Asphalt 9, Rise of Kingdoms, Великий Султан, Garena Free Fire, Perfect World Mobile и AFK Arena. Недавно в AppGallery появились и такие хиты, как souls-like Pascal’s Wager и онлайновая космическая RPG EVE Echoes.

Фото Олег Сердечников

Резюмируя все упомянутые качества нового Honor 10X Lite можно с уверенностью сказать, что на данный момент этот смартфон является не только очень привлекательным гаждетом в своем ценовом сегменте, но и обладает серьезным функционалом в плане работы с различными приложениями и играми, не говоря уже о стильном исполнении экрана и корпуса.

Более того, смартфон отлично подходит для качественной фотосъемки, а учитывая подарок в виде партнерских купонов на сумму более 10 тысяч рублей, – еще и самым выгодным предложением на рынке в целом. Итак, Honor 10X Lite прошел наше тестирование и получает статус - выбор редакции!

HONOR 10X Lite будет доступен для предзаказа с 6 ноября в интернет-магазине HONOR и в других каналах партнеров бренда по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Предзаказ продлится до 19 ноября. Только в этот период смартфон можно будет приобрести по эксклюзивной цене со скидкой от 4 000 рублей, а также получить дополнительную скидку при подписке на сайте HONOR. В продажу смартфон HONOR 10X Lite поступит 20 ноября.