Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении ряда населенных пунктов в Карабахе.

«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, села Бешдели Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал Алиев в Твиттере.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила о продолжении боев «на всех основных направлениях линии фронта». По ее слова самые ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Карин Так.

Рядом с этими населенными пунктами проходит трасса, соединяющая Нагорный Карабах с территорией Армении. Азербайджанская армия пытается перерезать эту транспортную артерию и взять территорию Нагорного Карабаха в блокаду.