Байден заявил, что уверен в своей победе

Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден во время своего обращения к гражданам США в Уилмингтоне (штат Делавэр), заявил, что рассчитывает победить на президентских выборах с уверенным преимуществом над действующим президентом Дональдом Трампом.

Отметив, что он уверен в своём выигрыше, Байден пока не стал объявлять себя победителем.

«Мы пока не делаем никаких окончательных объявлений о победе, хотя цифры ясно нам об этом говорят, - цитирует демократа агентство «Интерфакс. – Мы собираемся набрать более 300 голосов выборщиков. Мы собираемся выиграть эту гонку с явным большинством, за нами страна».

Кроме того, Байден заверил, что не позволит остановить подсчёт голосов.

«Мне всё равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло», - резюмировал кандидат в президенты США от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о победе на президентских выборах в США кандидата от своей партии Джо Байдена.

«У Джо Байдена сильный мандат, очень скоро он будет не вице-президентом, а избранным президентом», – сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.

напомним, Нэнси Пелоси является одним из наиболее острых критиков президента США Дональда Трампа.