Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах.

«Я горд доверием, которое американский народ оказал мне и избранному вице-президенту Харрис. В условиях беспрецедентных препятствий проголосовало рекордное кол-во американцев, доказывая, что демократия бьется глубоко в сердце», – говорится на официальном сайте Байдена.

Ранее избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

Кроме того, власти штата Джорджия, где с небольшим перевесом победил Байден, заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что с большим перевесом победил на президентских выборах.