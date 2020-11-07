CNN заявила о победе Байдена на президентских выборах

Телекомпания CNN заявила, что по результатам подсчета голосов в штате Пенсильвания побеждает кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден, что обеспечивает ему в общей сложности более 270 голосов выборщиков и делает победителем президентских выборов.

Ранее избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

Кроме того, власти штата Джорджия, где с небольшим перевесом победил Байден, заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с большим перевесом победил на президентских выборах.