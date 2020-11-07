Коронавирус в России: новых заболевших вновь более 20 тыс.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 396 случаев коронавируса. Нанкануне было выявлено 20 582 случаев COVID-19, что стало суточным рекордом в РФ.

Всего к утру 7 ноября общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 1 753 836. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 312 927 (+16 803) россиян, активных случаев – 410 658 (+3 229). Жертвами коронавируса в стране стали 30 251 человек – 364 за последние сутки.

Наибольший прирост больных COVID-19 отмечен в Москве – 5 829, что тоже стало рекордом за всё время пандемии. Далее следуют Санкт-Петербург (+1258), Подмосковье (+629), Нижегородская область (+434) и Архангельская область (+359).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 75 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 7 215 человек. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 69 пациентов и было выявлено 6 253 новых случаев инфицирования.

Напомним, 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.