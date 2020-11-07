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На Украине зафиксировано рекордное количество заразившихся коронавирусом

Москва, 07.11.2020

За прошедшие сутки на Украине было выявлено 10 746 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.  Днем ранее этот показатель составил 9 721 случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии на Украине было зафиксировано 450 934 случая инфицирования коронавирусом, а 8 312 человек умерло.

Власти не вводят в стране жестких карантинных ограничений – работают спортклубы и предприятия общественного питания.

11 марта, когда на Украине был зафиксирован один заразившийся коронавирусом, власти ввели строгий карантин. Было закрыто большинство магазинов, все бары и рестораны, спортклубы и практически остановлен общественный транспорт. По итогам второго квартала 2020 года ВВП страны сократился на 11,4%.

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