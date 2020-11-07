«Роснефть» выпустит стеклоочиститель без запаха и спирт для антисептика от коронавируса

Инновационную технологию переработки ацетона в изопропиловый спирт разработали ученые Объединенного центра исследований и разработок — ООО «РН-ЦИР» компании «Роснефть». В настоящее время значительная часть используемого в России изопропилового спирта (ИПС) импортируется.

Разработанная «РН-ЦИР» технология включает гидрирование ацетона на собственном гетерогенном металлсодержащем катализаторе, получаемом из доступного в нашей стране сырья, сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что научный институт ПАО «НК «Роснефть» занимается прикладными разработками в нефтегазовой сфере по направлениям нефтепереработка, нефте- и газохимия.

ИПС из ацетона будет применяться в производстве незамерзающей автомобильной стеклоочистительной жидкости высокого качества, не обладающей неприятным запахом (в отличие от ИПС, получаемого из пропилена), для сети фирменных АЗС компании.

Кроме того, изопропиловый спирт является основой высокоэффективных антисептиков, предназначенных для борьбы с распространением инфекций. Рост спроса на такие антисептики в связи с распространением COVID-19 наблюдается в России и в мире.

ИПС входит также в состав растворителей, реагентов и ряда косметических средств.

Строительство промышленной установки получения из ацетона изопропилового спирта и установки по выпуску на его основе стеклоочистительной жидкости запланировано на площадке «Новокуйбышевской нефтехимической компании», входящей в «Роснефть».