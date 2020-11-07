Трамп: эти выборы далеки от завершения

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поторопился объявить себя победителем президентских выборов. Трамп заявил, что эти выборы далеки от завершения, поскольку были многочисленные нарушения на выборах и он намерен обжаловать их итоги.

Ранее Байден и ряд американских СМИ объявили о победе Байдена в штатах Пенсильвания и Невада и получении им более 270 голосов выборщиков.

Ранее избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

Кроме того, власти штата Джорджия, где с небольшим перевесом победил Байден, заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах.

Президент США Дональд Трамп ранее также заявил, что с большим перевесом победил на президентских выборах.