Трамп посоветовал Байдену не претендовать на пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основной соперник на президентских выборах – кандидат от Демократической партии США Джо Байден не должен делать заявлений об итогах выборов, пока идут судебные разбирательства.

«Джо Байден не должен незаконно претендовать на пост президента. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее глава Белого дома заявил о намерении оспорить в судебном порядке результаты выборов во всех штатах, где он лидировал, но затем вперед вырвался Байден.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

Власти штата Джорджия заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах.

Ранее Байден во время своего обращения к гражданам США в Уилмингтоне (штат Делавэр), заявил, что рассчитывает победить на президентских выборах с уверенным преимуществом над действующим президентом Дональдом Трампом.