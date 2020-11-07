Трамп заявил о своей победе на президентских выборах

Президент США заявил, что с большим перевесом победил на президентских выборах.

«Я победил на этих выборах, с большим перевесом!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что его основной соперник на президентских выборах – кандидат от Демократической партии США Джо Байден не должен делать заявлений об итогах выборов, пока идут судебные разбирательства.

Глава Белого дома заявил о намерении оспорить в судебном порядке результаты выборов во всех штатах, где он лидировал, но затем вперед вырвался Байден.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании.

Власти штата Джорджия заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах.