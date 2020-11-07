В Грузии из-за распространения коронавируса введен комендантский час

Власти Грузии объявили о введении комендантского часа в Тбилиси и большинстве крупных городов страны в связи с увеличившимися случаями заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В период времени с 22:00 до 5:00 гражданам запрещается находиться на улицах городов как пешком, таки в автомобилях. Эти правила не будут распространяться на международные и транзитные автомобильные перевозки, а также на работников стратегических или медицинских учреждений.

За последние сутки составил в Грузии зафиксировано 2 775 случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных составило 54,8 тыс человек.