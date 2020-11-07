В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

В МИД Азербайджана заявила об обстреле консульства республики в городе Харьков (Украина).

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу неизвестных в ночь на 7 ноября.

Известно, что по дверям и окнам консульства выстрелили шесть раз. Никто не пострадал, так как после полуночи в здании никого не было. Камеры видеонаблюдения консульства зафиксировали, что нападавших было двое. После произведённых выстрелов неизвестные скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.