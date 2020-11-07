Вход/Регистрация Подписка

Верховный суд подыграл Трампу

Москва, 07.11.2020
Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
#Выборы-2020 в США
#Выборы за рубежом
#США
#Политика
#Мир
  • Верховный суд подыграл Трампу

У здания Верховного суда в Вашингтоне в преддверии объявления результатов выборов президента США

AP/TASS Автор: J. Scott Applewhite

На одном из юмористических шоу американского телевидения в число жертв коронавируса включили демократию и выборы в США. Это тот случай, когда в шутке есть изрядная доля правды.

Испытание пандемией система определения результатов выборов, существующая веками в США в относительно неизменном и целостном, при всех нюансах законодательства отдельных штатов, виде, не выдержала. В этой стране принято, что президента выбирают в один день, на избирательном участке, а не из дома. Дистанционное и досрочное голосование всегда рассматривались как исключения из правил – соответственно, проголосовавших таким образом было немного. А сейчас, из-за коронавируса, их сто миллионов. Причем, 64 млн. американцев проголосовали по почте, полагаясь на работу этой славящейся своей ненадежностью структуры.

Почтовое ведомство сейчас усиленно отбивается от критики в свой адрес, но куда же деваться от очевидного факта? Даже не миллионы, а десятки миллионов бюллетеней не пришли в избирательные комиссии в срок – то есть, 3 ноября. Что с ними делать, решают местные власти и от этих решений, как оказывается, сейчас зависит исход затянувшегося подсчета голосов. Конечно, по почте голосовали американцы разных убеждений. Но большинство из них – все же сторонники Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Ведь Демократическая партия прямо призывала своих сторонников голосовать по почте. Соответственно, все прекрасно понимают, что чем меньше поданных таким образом голосов учтено – тем меньше голосов у Байдена.

В Пенсильвании, где губернатором является демократ Том Вулф, а в обеих палатах местного парламента большинство у республиканцев, вопрос, учитывать ли бюллетени, пришедшие после 3 ноября, был решен к удовлетворению исполнительной власти. Что неудивительно. Согласно местному законодательству, такого рода решения уполномочен принимать секретарь штата – особая должность, на которую назначает губернатор по согласованию с верхней палатой местного парламента. Вулф не без труда, но смог провести в секретари штата своего человека, Кэти Буквар. Она и постановила пришедшие после 3 ноября бюллетени засчитать вместе со всеми.

С этим не согласились республиканцы штата. Они обратились в Верховный суд. Тот самый суд, где, как теперь уже вся Америка выучила, у Трампа есть перевес: шесть судей – консерваторы, тяготеющие по своим убеждениям к Республиканской партии и всего три либерала, больше разделяющих систему ценностей демократов.

«Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 часов третьего ноября, избирательными комиссиями округов должны содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. И считать такие бюллетени необходимо тоже отдельно», - сказано в решении Верховного суда. Будут ли они в итоге учтены, не ясно. Можно сказать, что Верховный суд отложил вопрос на неопределенный срок.

Это устраивает Трампа, но не Байдена. Среди всех штатов, где еще не подсчитаны голоса, Пенсильвания – самый жирный приз. Победителю там достанется 20 выборщиков. Их хватит Байдену, чтобы выиграть выборы. Если же не пришедшие вовремя бюллетени не будут посчитаны, выборщики от Пенсильвании с высокой долей вероятности достанутся Трампу. Во всяком случае, шансы президента США выиграть в штате повышаются. Все-таки, его отставание в Пенсильвании от Байдена невелико.

Показательно, что Верховный суд не стал прямо запрещать подсчет не пришедших вовремя бюллетеней. Похоже, судьи-консерваторы решили подыграть Трампу, не подставляясь под огонь критики. Ему всего лишь облегчили условия, а не обеспечили победу.

Теперь все зависит от того, что покажет окончательный подсчет бюллетеней, пришедших в избирком Пенсильвании к концу дня 3 ноября. Если по ним действующий глава государства выиграет, да при этом еще сможет победить в Джорджии и Аризоне, где так же не завершен подсчет голосов, он наберет 270 голосов выборщиков, достаточных для того, чтобы вновь стать президентом. Можно прогнозировать, что в этом случае вопрос, что делать с не пришедшими вовремя пенсильванскими бюллетенями, как-нибудь замнут или сделают предметом долгих судебных тяжб. Которые не будут иметь особого значения: Трамп уже принесет присягу как очередной президент США.

Конечно, такой финт Верховного суда, если не снизит доверие к судебной ветви власти, то уж точно повлечет за собой месть демократов. Они, собственно, уже анонсировали, как собираются урезонить судей-консерваторов. Байден перед выборами пообещал реформу Верховного суда. Его состав будет расширен, как можно предполагать, за счет судей-либералов.

Вот, правда, сможет ли Байден выполнить свое обещание, даже если станет президентом, пока непонятно. Для реформы требуется санкция сената Конгресса США. Его также переизбирают, и также, как в случае с президентом, победитель еще не известен, хотя голосование прошло еще 3 ноября.

По идущим пока подсчетам, у республиканцев и демократов получается в сенате равенство. Решающим может оказаться второй тур в Джорджии, который, как сообщает The New York times, состоится 5 января. Ни один из претендентов на два сенаторских места от этого штата не набирает больше половины голосов. Фаворитом второго тура считается республиканец Дэвид Пэрдью: он чуть-чуть не дотянул до победы, набрав в первом туре 49,8% голосов. А вот кто будет вторым сенатором, решительно непонятно.

У демократа Рафаэля Уорнока и республиканки Келли Лофлер примерно равные шансы. При этом и победа Пэрдью во втором туре нельзя сказать, чтобы гарантирована. Тут многое зависит от Трампа и от того, как воспримут американцы его попытку выиграть выборы любой ценой. Если они решат, что лидер республиканцев перешел грань, за которой начинается откровенное жульничество, ему этого не простят. В Америке политиков-обманщиков не любят. А не простят Трампу – не простят и его партии. В том числе – в Джорджии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. В Белоруссии просыпается глубинный народ
    Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое большинство?
  2. «Газпром» начал строить «Силу Сибири» на запад
    Объявлено об укладке на маршруте в 803 км первых 10 км труб второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири»
  3. Трамп навязал борьбу Байдену
    Официально выборы в США завершились, а кто победил на президентских выборах до сих пор неизвестно
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама