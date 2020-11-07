Верховный суд подыграл Трампу

На одном из юмористических шоу американского телевидения в число жертв коронавируса включили демократию и выборы в США. Это тот случай, когда в шутке есть изрядная доля правды.

Испытание пандемией система определения результатов выборов, существующая веками в США в относительно неизменном и целостном, при всех нюансах законодательства отдельных штатов, виде, не выдержала. В этой стране принято, что президента выбирают в один день, на избирательном участке, а не из дома. Дистанционное и досрочное голосование всегда рассматривались как исключения из правил – соответственно, проголосовавших таким образом было немного. А сейчас, из-за коронавируса, их сто миллионов. Причем, 64 млн. американцев проголосовали по почте, полагаясь на работу этой славящейся своей ненадежностью структуры.

Почтовое ведомство сейчас усиленно отбивается от критики в свой адрес, но куда же деваться от очевидного факта? Даже не миллионы, а десятки миллионов бюллетеней не пришли в избирательные комиссии в срок – то есть, 3 ноября. Что с ними делать, решают местные власти и от этих решений, как оказывается, сейчас зависит исход затянувшегося подсчета голосов. Конечно, по почте голосовали американцы разных убеждений. Но большинство из них – все же сторонники Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Ведь Демократическая партия прямо призывала своих сторонников голосовать по почте. Соответственно, все прекрасно понимают, что чем меньше поданных таким образом голосов учтено – тем меньше голосов у Байдена.

В Пенсильвании, где губернатором является демократ Том Вулф, а в обеих палатах местного парламента большинство у республиканцев, вопрос, учитывать ли бюллетени, пришедшие после 3 ноября, был решен к удовлетворению исполнительной власти. Что неудивительно. Согласно местному законодательству, такого рода решения уполномочен принимать секретарь штата – особая должность, на которую назначает губернатор по согласованию с верхней палатой местного парламента. Вулф не без труда, но смог провести в секретари штата своего человека, Кэти Буквар. Она и постановила пришедшие после 3 ноября бюллетени засчитать вместе со всеми.

С этим не согласились республиканцы штата. Они обратились в Верховный суд. Тот самый суд, где, как теперь уже вся Америка выучила, у Трампа есть перевес: шесть судей – консерваторы, тяготеющие по своим убеждениям к Республиканской партии и всего три либерала, больше разделяющих систему ценностей демократов.

«Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 часов третьего ноября, избирательными комиссиями округов должны содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов. И считать такие бюллетени необходимо тоже отдельно», - сказано в решении Верховного суда. Будут ли они в итоге учтены, не ясно. Можно сказать, что Верховный суд отложил вопрос на неопределенный срок.

Это устраивает Трампа, но не Байдена. Среди всех штатов, где еще не подсчитаны голоса, Пенсильвания – самый жирный приз. Победителю там достанется 20 выборщиков. Их хватит Байдену, чтобы выиграть выборы. Если же не пришедшие вовремя бюллетени не будут посчитаны, выборщики от Пенсильвании с высокой долей вероятности достанутся Трампу. Во всяком случае, шансы президента США выиграть в штате повышаются. Все-таки, его отставание в Пенсильвании от Байдена невелико.

Показательно, что Верховный суд не стал прямо запрещать подсчет не пришедших вовремя бюллетеней. Похоже, судьи-консерваторы решили подыграть Трампу, не подставляясь под огонь критики. Ему всего лишь облегчили условия, а не обеспечили победу.

Теперь все зависит от того, что покажет окончательный подсчет бюллетеней, пришедших в избирком Пенсильвании к концу дня 3 ноября. Если по ним действующий глава государства выиграет, да при этом еще сможет победить в Джорджии и Аризоне, где так же не завершен подсчет голосов, он наберет 270 голосов выборщиков, достаточных для того, чтобы вновь стать президентом. Можно прогнозировать, что в этом случае вопрос, что делать с не пришедшими вовремя пенсильванскими бюллетенями, как-нибудь замнут или сделают предметом долгих судебных тяжб. Которые не будут иметь особого значения: Трамп уже принесет присягу как очередной президент США.

Конечно, такой финт Верховного суда, если не снизит доверие к судебной ветви власти, то уж точно повлечет за собой месть демократов. Они, собственно, уже анонсировали, как собираются урезонить судей-консерваторов. Байден перед выборами пообещал реформу Верховного суда. Его состав будет расширен, как можно предполагать, за счет судей-либералов.

Вот, правда, сможет ли Байден выполнить свое обещание, даже если станет президентом, пока непонятно. Для реформы требуется санкция сената Конгресса США. Его также переизбирают, и также, как в случае с президентом, победитель еще не известен, хотя голосование прошло еще 3 ноября.

По идущим пока подсчетам, у республиканцев и демократов получается в сенате равенство. Решающим может оказаться второй тур в Джорджии, который, как сообщает The New York times, состоится 5 января. Ни один из претендентов на два сенаторских места от этого штата не набирает больше половины голосов. Фаворитом второго тура считается республиканец Дэвид Пэрдью: он чуть-чуть не дотянул до победы, набрав в первом туре 49,8% голосов. А вот кто будет вторым сенатором, решительно непонятно.

У демократа Рафаэля Уорнока и республиканки Келли Лофлер примерно равные шансы. При этом и победа Пэрдью во втором туре нельзя сказать, чтобы гарантирована. Тут многое зависит от Трампа и от того, как воспримут американцы его попытку выиграть выборы любой ценой. Если они решат, что лидер республиканцев перешел грань, за которой начинается откровенное жульничество, ему этого не простят. В Америке политиков-обманщиков не любят. А не простят Трампу – не простят и его партии. В том числе – в Джорджии.