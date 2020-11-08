Алиев заявил о взятии стратегически важного города в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире национального телевидения объявил о взятии армией города Шуша в Карабахе.

Армения не подтверждает потерю Шуши, но заявляет о боях на его подступах и обстрелах столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта.

«Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения. В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА. Параллельно боевым действиям противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры», – написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь министра обороны Азербайджана Шушан Степанян.

Через город Шуша проходит трасса, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. Потеря города может привести к транспортной блокаде Нагорного Карабаха.