Преимущества циклевки паркета

В большинстве случаев можно вдохнуть новую жизнь в паркетную доску, заказав услугу циклевки. Она осуществляется посредством специального оборудования соответствующими компаниями https://ideal-rem.ru/-/, позволяет вернуть первоначальную привлекательность, продлить срок службы паркета. Проводится данная процедура в сжатые сроки, не доставляя особого дискомфорта, а ее стоимость на порядок ниже, по сравнению с укладкой нового покрытия.

Основные плюсы

Как уже было упомянуто выше, циклевка пола предполагает куда меньшие затраты, чем укладка нового напольного покрытия. С точки зрения внешнего вида и технических характеристик, отшлифованный пол ни на сколько не уступает новому паркету. Помимо того, старый пол обладает своей историей, очарованием, «характером». Старый паркет обычно делался из прочной древесины, найти которой альтернативу на современном рынке достаточно сложно. Также покупка новой паркетной доски – это стимулирование вырубки деревьев.

Рекомендации по уходу за оциклеванным полом

Циклевка – это процедура, которая позволяет восстановить напольное покрытие, но в то же время она способствует снятию верхнего слоя древесины. Регулярная циклевка способна существенно уменьшить толщину паркета. Чтобы увеличить периодичность между восстановительными работами, рекомендуется правильно ухаживать за паркетным покрытием:

лиственные породы древесины очень чувствительны к абразивным веществам, таким как песок и грязь, поэтому рекомендуется периодически чистить пол, а также разместить на входе коврик;

ходить по паркету в обуви крайне нежелательно;

моют паркетные полы с помощью специального очистителя и влажной тряпки;

пользоваться для очистки универсальным моющим, а также маслами и мылом нельзя;

в случае попадания жидкости на паркет, поверхность следует немедленно вытереть;

для предупреждения нанесения повреждений посредством столов и стульев, их ножки проклеивают защитными средствами, в качестве которых могут применяться, например, прокладки из войлока.

При воздействии солнечный лучей паркет обесцвечивается. Чтобы предотвратить это, рекомендуется повестить на окна плотные занавески, либо установить жалюзи.