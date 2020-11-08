Прогноз погоды на неделю: синоптики сообщили о резком изменении климатической обстановки

Первая декада ноября уже практически завершилась и порадовала она нас относительно тёплой погодой, хотя почти везде было пасмурно и дождливо.

В любом случае, уже очень давно мы не наблюдали такого комфортного последнего осеннего месяца. Синоптики же в своих прогнозах совсем сбились, обещая нам то тепло, то холод, то потом снова тепло и вот сейчас говорят опять, что россиян ждёт резкое изменение климатической обстановки.

При этом выходные выдались тёплыми, а уже с понедельника – вторника холодный фронт накроет почти все российские регионы. В частности, метеорологи обещают практически по всей стране падение температур до отрицательных показателей, местами выпадет мокрый снег, усилится ветер.

Погода в Москве и в регионах Центральной России. Прогноз погоды на неделю

В Центральном федеральном округе климатическая обстановка до вечера воскресенья будет относительно тёплой и спокойной: в среднем воздух сегодня прогревался до плюс 10. А вот уже в понедельник, 9 ноября можно назвать переходным днём – именно завтра атмосферные фронта начнут перестраиваться, а холодный воздух займёт место тёплого над центральной частью страны.

Ближе к 12-15 числу градусники станут показывать минус в дневные часы, немногим холоднее будет в тёмное время суток. Снега пока не ожидается, но возможна гололедица на дорогах и холодные ливни.

В Москве сегодня также ещё тепло, а в понедельник столбики термометров рухнут с воскресных плюс 9-11 до плюс 1-2. Ночью возможны заморозки до минус 1.

Ветер ожидается северо-западный и довольно-таки сильный – 11-15 метров в секунду. Во вторник, 10 ноября в столичном регионе станет ещё холоднее и ветренее, при этом атмосферное давление будет расти, а дожди наконец прекратятся.

Холодная погода в Москве и Подмосковье простоит примерно до 15 ноября, возможно выпадет небольшой снег, но пролежит он недолго. А вот что будет дальше, синоптики не говорят – надеемся, что тёплая осень в регионе продолжится.

Погода в СПб и на северо-западе страны

В Санкт-Петербурге тепло задержалось подозрительно долго. Но и здесь синоптики говорят о скором изменении климатической обстановки. Сейчас в Северной столице плюс 8, но уже с понедельника в СПб надо ждать резкого падения температурного фона – до плюс 5. Вместе с холодным фронтом в город придут и дожди.

Примерно также будет и на всём северо-западе страны. Например, в Пскове будет совсем чуть-чуть холоднее, чем в граде на Неве, здесь на неделе обещают мокрый снег. Вологде прогнозируют сильное похолодание до минусовых температур, шквалистый ветер и снег. В Мурманске всю неделю будет минус на градусниках, но к следующим выходным возможно снова потепление до плюсовых показателей.

Погода в Приморье. Прогноз погоды на неделю

В Приморье, по прогнозу синоптиков, тоже планируется заметное похолодание. Уже сегодня во Владивостоке после вчерашних плюс 14, всего плюс4, в ночные часы обещают снег.

С начала следующей недели градусники здесь будут днём показывать плюс 2-3. Такая же температура будет и во вторник, а по ночам возможны отрицательные значения, пасмурно и осадки в виде того же мокрого снега. Но с четверга вновь прогнозируется потепление до плюс 7-10.

В Находке, как обещают метеорологи, будет немногим холоднее: в понедельник, 9 ноября не выше плюс 1 днём, и минус 2 – после полуночи. Во вторник градусник с утра установится на отметке минус 1-2, но будет солнечно. Со среды тепло вернётся в Находку и уже к концу следующей недели воздух в очередной раз прогреется до приятных плюс 8-9.

Погода на предстоящей неделе в Поволжье

Серьёзно похолодает в Чувашии. С понедельника, 9 ноября градусники по всей республики начнут показывать днём минус 1-3, по ночам столбики термометров опустятся до минус 5-7. Ветер будет умеренным до 7-9 метров в секунду, но с порывами до 11-12. Всю неделю обещают снег: в понедельник и во вторник мокрый, а со среды уже совершенно обычный.

Татарстан тоже накроет холодным воздухом: в понедельник градусники покажут плюс 1 – минус 1 днём, по ночам местами до минус 5. Со вторника возможен снег, а воздух остынет ещё сильнее – до минус 6. По ночам возможны просадки до минус 8.

Самаре тоже не очень повезло: в начале недели в дневные часы будет ещё плюс 1-2, а по ночам уже стабильный минус: 3-5 градусов ниже нуля. Со среды климатическая обстановка серьёзно ухудшится – температура воздуха днём упадёт ещё больше – до минус 3, синоптики прогнозируют осадки. Самым холодным на следующей неделе в Самаре и области будет суббота, 14 ноября: днём воздух остынет до минус 4-7, а ночью возможно похолодание до минус 10.

Возможно, осеньвсё-таки решила повернуть на зиму и напомнить нам, что мы живём не в тропическом климате. Так что доставайте с антресолей тёплые куртки, шарфы и шапки - скорее всего тепло уходит от нас до самой весны.