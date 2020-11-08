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«Роснефть» продолжает модернизацию своих НПЗ

Москва, 08.11.2020

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», входящая в нефтеперерабатывающий дивизион НК «Роснефть», перевела установку каталитического риформинга бензинов на катализатор производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза».

Внедренная технология является ключевым элементом в процессе производства бензинов класса «Евро-5», а также инновационных бензинов «Роснефти» - АИ-100 и экологичного «Евро-6». Катализатор имеет высокие характеристики по выходу катализата из углеводородного сырья, а также по стабильности эксплуатации.

Помимо высокого качества получаемой продукции, это обеспечивает более быструю химическую реакцию в процессе нефтепереработки, что повышает экономическую эффективность производства.  

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

 

 

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