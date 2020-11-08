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СМИ назвали кандидатов на министерские посты в администрации Байдена

Москва, 08.11.2020

Пока действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему пытается доказать всему миру, что выборы выиграл именно он, американские СМИ уже публикуют  фамилии возможных кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена.

В частности, газета Politico опубликовала «лонг-лист» кандидатов, которых предстоит выбрать. Так, на пост главы госсекретаря США предлагаются бывший советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывший первый заместитель главы Госдепа Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также другой бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в РФ Уильям Бернс.

Главой Пентагона может стать экс-главный специалист военного ведомства США по РФ Мишель Флурной, сенатор и ветеран-инвалид Тэмми Дакуорт, а также сенатор Джек Рид. На пост министра финансов претендуют член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, бывший заместитель главы этого ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, руководитель Ariel Investments Меллоди Хобсон и ещё один член совета директоров Федрезерва Рафаэль Бостик.

Новым генеральным прокурором США может быть назначен сенатор от Алабамы Даг Джонс, генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерру, бывший замгенпрокурора Салли Йейтс и бывший глава Минтруда США Том Перес.

Министерство внутренней безопасности возможно возглавит экс-заместитель главы ведомства Алехандро Майоркас, а также уже упомянутый в списке кандидатов на пост генпрокурора Ксавьер Бесерра.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден заявил о своей победе на президентских выборах.

«Я горд доверием, которое американский народ оказал мне и избранному вице-президенту Харрис. В условиях беспрецедентных препятствий проголосовало рекордное кол-во американцев, доказывая, что демократия бьется глубоко в сердце», – говорится на официальном сайте Байдена.

В свою очередь избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании. Кроме того, власти штата Джорджия, где с небольшим перевесом победил Байден, заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчётах.

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