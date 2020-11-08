В Грузии проходят массовые акции протеста оппозиции

В Тбилиси и нескольких других городах Грузии проходят акции оппозиции, требующей отмены итогов прошедших парламентских выборов. В столице Грузии протестующие собрались около здания парламента, заняв площадь перед ним и прилегающие улицы. Оппозиция установила сцену с экраном и звуковую аппаратуру

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, которые выиграла правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» с 48,77% голосов. Партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве»» получает 27,11% голосов избирателей. Эти данные примерно совпадают с результатами экзитполов, проведенных разными социологическими службами в день выборов.

Международные наблюдатели от ОБС, Совета Европы и НАТО заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования.

Саакашвили заявил о фальсификациях на выборах и призвал к «массовой мобилизации оппозиции».